السبت 11 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

النيابة تطلب التحريات والتقرير الجنائي حول حريق مصنع «إسفنج» بمدينة 6 أكتوبر

حريق مصنع إسفنج
حريق مصنع إسفنج

طلبت النيابة العامة بمدينة 6 أكتوبر تحريات الأجهزة الأمنية حول نشوب حريق داخل مصنع إسفنج في المنطقة الصناعية الثالثة بمدينة 6 أكتوبر، كما طلبت تقرير المعمل الجنائي للوقوف على ظروف وملابسات الواقعة.

وكانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالجيزة، تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل مصنع أسفنج في مدينة 6 أكتوبر، وعلى الفور أمر اللواء جابر بهاء مدير الإدارة العامة للحماية المدنية في الجيزة، بالدفع بـ5 سيارات إطفاء لمكان الحريق.

وتم فرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقى المجاورات، وتمت عملية إخماد الحريق، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

وزير الداخلية مدينة 6 أكتوبر النيابة العامة تحريات الاجهزة الامنية نشوب حريق طلب التحريات تقرير المعمل الجنائي

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