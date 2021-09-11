السبت 11 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

زيادة تدفقات السياحة الوافدة إلى مرسى علم من الأسواق الأوروبية

الخبير الفندقي ابو
الخبير الفندقي ابو الحجاج العماري

قال الخبير الفندقي أبوالحجاج العماري، إن الشركات الكبرى بروسيا ستزيد من أعداد رحلاتها على الغردقة وشرم الشيخ خلال الأشهر المقبلة، وخاصة أن هناك طلب مرتفع من جانب  السائحين الروس على المقاصد المصرية، ولما تمثلة المقاصد المصر من عشق للسائحين الروس وخاصة بعد غياب 6 سنوات عن النزول إلى شرم الشيخ والغردقة. 

وأضاف أبوالحجاج، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن مدينة مرسى علم ستشهد زيادة في الجنسيات الوافدة لها خلال الفترة المقبلة فستبدأ رحلات من بلجيكا إلى مرسى علم خلال أكتوبر المقبل برحلة واحدة أسبوعيا و3 رحلات أسبوعية إلى الغردقة، بالإضافة إلى زيادة بأعداد الرحلات الوافدة إللا مرسى علم من ألمانيا والتي تصل حاليا إلى 6 رحلات مباشرة من ألمانيا إلى مرسى علم، كما سيبدأ السوق البيلاروسي في التوافد على مرسى علم يوم 18 سبتمبر، بالإضافة إلى أن مطار مرسى علم سيشهد توافد رحلات من مولدوفيا وبولندا خلال شهر أكتوبر.

وتوقع  أبوالحجاج أن يبدا الشعور بتحسن الحركة السياحية الوافدة إلى مصر والأعداد السياحية الوافدة خلال العام المقبل، موضحا أن هذا العام لا يمكن الحكم على الأعداد السياحية الوافدة أو قياس ذلك على نسبة إشغالات الفنادق، وخاصة أن هناك عدد كبير من الفنادق بمختلف المقاصد السياحية ما زالت أبوابها مغلقة وهناك أرجحة بحركة الأسواق نظرا إلى الإجراءات التي اتخذتها  كل دولة نتيجة تداعيات فيروس كورونا. 

 يشار إلى أن الدولة قدمت حزمة من الحوافز التشجيعية والتسهيلات لدفع الحركة السياحية الوافدة إليها وتشجيع كبرى منظمي الرحلات السياحة العالمية على تنظيم مزيد من الرحلات إلى المقصد السياحي المصري من بينها مد العمل بالأسعار الحالية المخفضة للوقود ورسوم الهبوط والإيواء والخدمات الأرضية في المطارات الكائنة بالمحافظات السياحية حتى 30 أبريل 2022، بالإضافة إلى مد العمل ببرنامج تحفيز الطيران الحالي حتى 30 أبريل 2022، كما  أنه يمكن أن تحصل 74 دولة على تأشيرة للدخول إلى مصر إلكترونيا ومنها روسيا.

عودة السياحة مرسى علم شرم الشيخ والغردقة الأسواق الأوروبية مطار مرسى علم تداعيات فيروس كورونا

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