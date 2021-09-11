السبت 11 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

الشيخ محمد أبو بكر يقدم سورة من القرآن لفض المشاحنات بين الزوجين

الشيخ محمد ابو بكر
الشيخ محمد ابو بكر

قال الشيخ محمد أبو بكر، من علماء الأزهر، إن هناك سورة من القرآن الكريم إذا قرأتها يعم الهدوء والسلام في البيت أيها المسلم حتى لو أن هناك  مشاحنات وخناقات في المنزل بين الزوجين وهى سورة النور، كما أن هناك سورة أخرى لو قرأتها أيها المسلم وانت داخل على زوجين المأذون جالس يحضر الأوراق للطلاق بينهما، ولكن شرط أن تخلص النية لله، ونية التأليف بين قلبيهما يؤلف الرحمن بين قلبيهما، وهى سورة الرحمن.


وأضاف الشيخ أبو بكر، في مقطع فيديو مصور نشره عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي"فيسبوك" أن هناك سورة لا ينبغى أن تتركها وأنت خارج من منزلك للسعى على رزقك أيها المسلم، وهى سورة الواقعة، وهى مجربة بنية الرزق، والرزق أنواع، زرق القبول والكلام والأموال وغيرها.


وأشار إلى أن هناك سورة تحصن البيت من الشياطين والسحر والأعمال، وهى سورة البقرة، ولو ذاهب إلى جماعة من الناس بنية تأليف القبول وصلاح الحال ألزم سورة فاطر، ولو في مجموعة من الناس تريد معرفة إذا كانوا أعداء ام أحباب وتريد النجاة بهم فعليك بقراءة سورة سبأ، لمعرفة بواطن الأمور، وللمسلم الذي يخاف من النار ويريد أن يحميه الله منها ويستقيم فعليه بسورة المؤمنون.

وأوضح أن هذه السور هى تجارب المشايخ الصالحين، وكل واحد منهم أعطاه الله نفخة من هذه السور وأحب أن ينشرها بين الناس، وجربناها فوجدناها ردًا على من يقول أين دليلك، وهذه السور معظمها أوصى بها النبي العدنان، والخلفاء المهديين.

وأكد أن القرآن كله بركة وشفاء ورحمة وسعادة وسكينة، واختص  الله سور بعينها، لأن الله قال وننزل من القرآن ما هو  شفاء ورحمة، من بمعنى بعض ، فبعض القرآن شفاء وبعضه رحمة. 

سورة النور لفض النزاع بين الزوجين سورة الواقعة للرزق سورة المؤمنون للحماية من النار سورة سبأ لمعرفة الأعداء والأحباب سورة الرحمن لتأليف القلوب سورة البقرة لتحصين البيت الشيخ محمد أبو بكر

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