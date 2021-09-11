السبت 11 سبتمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

الرئيس السيسى: مصر تحتاج ميزانية تريليون دولار سنويًا.. «بعدها حاسبونى»

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إن الميزانية الحقيقية التي تحتاجها مصر تريليون دولار سنويا.

وأضاف الرئيس: "إذا تم توفير تريليون دولار سنويا، حاسبوني وحاسبوا الحكومة على الأداء والحقوق".

وتساءل الرئيس عبدالفتاح السيسي: "مَنْ يستطيع توفير فرص عمل لمليون فرد سنويًا؟".

وأكمل الرئيس قائلًا: «مَنْ يستطيع عمل تأمين طبي لـ100 مليون مواطن حتى وإن لم يكن هناك عدد كبير من المستشفيات؟».

وأشار الرئيس إلى استهدافه العديد من المبادرات لحل مشاكل بعينها، مثل "فيروس سي والأمراض السارية وغير السارية"، موضحا أن الدولة المصرية قادرة على حل ذلك، والنظام المصري نظام مخلص وشريف وواعٍ فى مواجهة قضاياه.

وأطلق الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والتي تتضمن المحاور الرئيسية للمفهوم الشامل لحقوق الإنسان في الدولة، وذلك بالتكامل مع المسار التنموي القومي لمصر الذي يرسخ مبادئ تأسيس الجمهورية الجديدة ويحقق أهداف رؤية مصر 2030. 

وأوضح المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية أن الاستراتيجية الوطنية تعتبر أول استراتيجية ذاتية متكاملة وطويلة الأمد في مجال حقوق الإنسان في مصر، حيث تتضمن تطوير سياسات وتوجهات الدولة في التعامل مع عدد من الملفات ذات الصلة، والبناء على التقدم الفعلي المحرز خلال السنوات الماضية في مجال تعظيم الحقوق والحريات، والتغلب على التحديات في هذا الإطار، بهدف المزيد من تعزيز واحترام جميع الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية، وترسيخًا لما تقوم به الدولة في مجالات دعم حقوق المرأة والطفل والشباب وكبار السن وأصحاب الهمم وجميع فئات المجتمع.

 


 

 

 

رئيس التحرير

وائل لطفي

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