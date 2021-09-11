السبت 11 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

في قداس عيد النيروز.. شمامسة جدد لكنيسة مارجرجس الساحل

قداس عيد النيروز
قداس عيد النيروز

ترأس الأنبا أنجيلوس الأسقف العام لكنائس قطاع شبرا الشمالية، صباح اليوم، صلاة قداس عيد النيروز بكنيسة الشهيد مارجرجس بالساحل، وعقب صلاة الصلح رسم نيافته ٢٧ من أبناء الكنيسة شمامسة في رتبة إبصالتس (مرتل)، للخدمة بالكنيسة ذاتها.

شارك في صلوات القداس والرسامة الآباء كهنة الكنيسة وعدد من شعبها وعقب انتهاء القداس تفقد نيافته أعمال التجديدات بالكنيسة.

وتحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اليوم السبت، بعيد النيروز، وذلك وسط  إجراءات احترازية مُشددة من خلال صلوات القداسات والاحتفالات المختلفة.

وتحتفل الكنيسة القبطية الارثوذكسية، يوم27 سبتمبر بعيد الصليب المقدس، بإقامة القداسات الالهية.

وبانتهاء عيد النيروز، تنتهي الكنيسة من تلاوة صلواتها بالنغمات المُفرحة أو "الفرايحي" بحسب ما تُعرف في الوسط القبطي، لتستخدم نغمة أخرى في تلاوة الصلوات، وهي النغمة الشعانيني والتي تُستخدم في عيدي الصليب وأحد الشعانين، وينتهز الأقباط عيد الصليب كفرصة للإعلان عن تكريم وتبجيل الصليب، والذي تراه الكنائس الآلية التي استخدمها المسيح لغفران خطايا البشر.

من هو الأنبا أنجيلوس؟

وولد الأنبا أنجيلوس في 4 سبتمبر 1966 كان خادمًا بالتربية الكنسية والشموسية، في كنيسة مارجرجس والأنبا أبرام بمصر الجديدة.

وسيم في درجة شماس إبسلطس بيد صاحب النيافة الأنبا متاؤوس أسقف ورئيس دير السريان العامر سيم في درجة شماس أغنسطس بيد مثلث الرحمات نيافة الأنبا دوماديوس مطران الجيزة المتنيح، يوم 28 يوليو 1982.

وتخرج من كلية الطب، القصر العيني، جامعة القاهرة، سنة 1991 التحق بدير البرموس كطالب رهبنة في  يوم السبت 6 نوفمبر 1993 تم ارتداء الملابس البيضاء للتلمذة باسم الأخ أبرآم البرموسي في يوم السبت 5 نوفمبر 1994 م. بيد مثلث الرحمات قداسة البابا شنودة الثالث.

خرج للخدمة في إيبارشية سيناء الجنوبية في ديسمبر 2001 م. تحت رئاسة نيافة الحبر الجليل الأنبا أبوللو أسقف الإيبارشية ثم انْتُدِبَ للخدمة في ولاية ميريلاند Maryland بالولايات المتحدة الأمريكية يناير- يوليو 2011 ، ثم عاد إلى خدمته بإيبارشية سيناء الجنوبية (شرم الشيخ) حتى سيامته أسقفًا في 2014.

الأنبا أنجيلوس الأسقف العام لكنائس قطاع شبرا الشمالية صلاة قداس عيد النيروز بكنيسة الشهيد مارجرجس بالساحل عيد النيروز

رئيس التحرير

وائل لطفي

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