السبت 11 سبتمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

الأمن يكشف حقيقة استغاثة فتاة عن وجود جثة سيدة بـ«شنطة سيارة» فى المعادى

جثة سيدة
جثة سيدة

نجحت اليوم السبت أجهزة الأمن في كشف ملابسات تداول منشور على "فيسبوك" يتضمن استغاثة إحدى الفتيات لاعتقادها وفاة سيدة واحتجازها داخل حقيبة سيارة.

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات منشور تم تداوله على إحدى صفحات موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" يتضمن استغاثة إحدى الفتيات لاعتقادها وفاة سيدة واحتجازها داخل حقيبة سيارة حال توقفها بدائرة قسم شرطة المعادى بالقاهرة، وعللت ذلك لمشاهدتها خروج شعر يشتبه بأنه آدمى من داخل حقيبة السيارة المشار إليها.

بالفحص تبين عدم تواجد السيارة المشار إليها، وبتكثيف التحريات ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة أمكن تحديد صاحبة الصفحة المنوه عنها، وتبين أنها (طالبة، مقيمة بدائرة قسم شرطة دار السلام بالقاهرة).

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطها، وبمواجهتها اعترفت بأنها وراء تداول ذلك المنشور "على خلاف الحقيقة"، وذلك بقصد زيادة نسبة متابعيها والتربح ماليًا.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

قسم شرطة فيس بوك طالبة وزارة الداخلية صفحة القاهرة التواصل الاجتماعي

رئيس التحرير

وائل لطفي

القدوة التى يحتاجها البعض

الأكثر قراءة

الرئيس السيسى: 2011 كان إعلان وشهادة وفاة لدولة

سقوط أمطار وتحسن ملموس في الطقس.. تفاصيل طقس الـ72 ساعة المقبلة

«علمية كورونا»: الفيروس مستمر معنا.. سيصبح مثل نزلات البرد والزكام

4 عقوبات تواجه طبيبا أجبر ممرضا على السجود لكلبه.. تعرف عليها

«مش إسكندرية بس».. خريطة سقوط الأمطار على محافظات مصر الأيام المقبلة

علبة سجائر وزجاجات صودا.. كيف تم اعتقال «قادري» و«عارضة»؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الحسين عبدالرازق

لا هوان ولا تهاون

صفاء النجار

فى تطييب محمود العربى.. شيخ الصنعة وشهبندر التجار

د.كريمة الحفناوى

الثقافة فى الصعيد.. مصر والكون يسكن هنا فى نيلها وفى صعيدها

ماجد حبته

عشرون عامًا.. ولم تبدأ المحاكمة!

حسين دعسة

كبسولة حكومة طالبان.. فى أرض التطرف والإرهاب

مؤمن المحمدي

أول نسخة

محمد عبدالعزيز

الشيخ التهامى.. بعض من زمن الفن الجميل

د.كريمة الحفناوى

ورشة السيكودراما بمركز ساحل سليم بأسيوط

صور

دير جيست

«الذهب الأبيض».. موسم جني القطن

تشييع جثمان محمود العربى لمثواه الأخير

محطة تل أبيب

المزيد

علبة سجائر وزجاجات صودا.. كيف تم اعتقال «قادري» و«عارضة»؟

نقابة المعلمين في سان دييجو تتبنى قرارًا يعتبر إسرائيل دولة فصل عنصري

مواجهات في بيت لحم بعد اعتقال 4 من الأسرى الفلسطينيين