الأمن يكشف حقيقة استغاثة فتاة عن وجود جثة سيدة بـ«شنطة سيارة» فى المعادى

نجحت اليوم السبت أجهزة الأمن في كشف ملابسات تداول منشور على "فيسبوك" يتضمن استغاثة إحدى الفتيات لاعتقادها وفاة سيدة واحتجازها داخل حقيبة سيارة.

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات منشور تم تداوله على إحدى صفحات موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" يتضمن استغاثة إحدى الفتيات لاعتقادها وفاة سيدة واحتجازها داخل حقيبة سيارة حال توقفها بدائرة قسم شرطة المعادى بالقاهرة، وعللت ذلك لمشاهدتها خروج شعر يشتبه بأنه آدمى من داخل حقيبة السيارة المشار إليها.

بالفحص تبين عدم تواجد السيارة المشار إليها، وبتكثيف التحريات ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة أمكن تحديد صاحبة الصفحة المنوه عنها، وتبين أنها (طالبة، مقيمة بدائرة قسم شرطة دار السلام بالقاهرة).

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطها، وبمواجهتها اعترفت بأنها وراء تداول ذلك المنشور "على خلاف الحقيقة"، وذلك بقصد زيادة نسبة متابعيها والتربح ماليًا.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.