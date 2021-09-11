السبت 11 سبتمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

مصرع شخصين في حادث تصادم بالكيلو 23 طريق بورسعيد

حادث
حادث

شهد الكيلو 23 علي طريق بورسعيد الإسماعيلية الصحراوي، اليوم السبت، حادث تصادم سيارة ملاكي مع تروسيكل، وتسبب الحادث في وفاة شخصين وإصابة آخر.

وهرعت سيارات الإسعاف إلي موقع الحادث، وعلي الفور تم نقل المتوفين والمصاب إلي مستشفي الزهور المركزي التابعة لمنظومة التأمين الصحي الشامل.

وصل مستشفى الزهور المصاب أحمد علاء الدين صالح 26 عاماً يعاني من اشتباه ما بعد الارتجاج وجرح قطعى بفروة الرأس، ويجري تقديم الخدمة الطبية بقسم الطوارئ بالمستشفى.

وتم إيداع جثتي أحمد سليمان محمد سليمان 23 عاماً، سليمان أحمد سليمان 7 سنوات، في مشرحة المستشفى، وذلك بعدما لقيا مصرعهما نتيجة تصادم تروسيكل بالسيارة الملاكي بسرعة عالية.

تلقى اللواء حسني عبد العزيز، مدير أمن بورسعيد بلاغاً بالحادث، ووجه على الفور بتحرير محضر بالواقعة، وإبلاغ النيابة العامة للتصريح بالدفن واستكمال التحقيقات.

حادث سرعة اصابة مصرع بورسعيد

رئيس التحرير

وائل لطفي

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