مقتل 3 بعد انفجار للغاز فى مبنى سكنى بروسيا

قال إيجور أرتامونوف، رئيس منطقة ليبتسك الروسية، إن ثلاثة أشخاص لقوا حتفهم، من بينهم طفلة عمرها 11 عاما، بعد انفجار للغاز في مبنى سكني من طابقين، أدى أيضا إلى تهدم المبنى الواقع في قرية روسية في وقت مبكر صباح اليوم السبت.

وأظهر مقطع مصور وقوع أضرار كبيرة في المبنى الواقع في قرية سوليدارنوست التي تبعد 400 كيلومتر جنوبي موسكو، ورجال الإنقاذ في المكان يحاولون رفع الأنقاض.

وذكرت وكالة «تاس» للأنباء نقلا عن فاسيلي رازمونوف، مدير وزارة الطوارئ المحلية، أن ستة أصيبوا.

وقال الفرع المحلي للجنة التحقيقات الروسية إن انفجار غاز حدث في وسط المبنى وأدى إلى تهدمه.

وذكر محققون أنه تم فتح تحقيق على أساس أن الخدمات المتوفرة لم تحقق معايير السلامة المطلوبة.

وتشيع انفجارات الغاز في روسيا بسبب قدم البنية التحتية وسوء معايير السلامة المتعلقة باستخدام الغاز.

وقُتل شخصان الأسبوع الماضي بعد انفجار للغاز في مبنى سكني من تسعة طوابق.

وفي سياق آخر، تستعد روسيا لإجراء الانتخابات البرلمانية الروسية في الفترة ما بين 17 و19 سبتمبر الجاري، وستختار المناطق خلالها أعضاء مجلس الدوما- مجلس النواب الروسي، كما سيتم انتخاب العديد من رؤساء المناطق والبلديات.

وأفادت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، الخميس، بأن سياسيا روسيا مخضرما اشتكى من أن اثنين من المعارضين المتنافسين ضده في سان بطرسبرج قد تبنيا اسمه وقلدا مظهره من أجل إرباك الناخبين.

ووفقاً لتقرير عبر الشبكة الأمريكية، فقد يحاول مرشح حزب يابلوكو الليبرالي، بوريس فيشنفسكي، الاحتفاظ بمقعده في الجمعية التشريعية بسانت بطرسبرج.

لكن فيشنفسكي قال إن مرشحين آخرين يحملان اسم بوريس فيشنفسكي أيضاً ينافسانه وقاما بتغيير اسميهما ومظهريهما لكي يشبهاه، واصفاً الموقف بأنه «احتيال»، في منشور على موقع التدوين القصير تويتر يوم الأحد الماضي، ونشر فيشنفسكي صورة له وللرجلين الآخرين، ووصفهما بأنهما توأماه.

وقال في تصريح لشبكة سي إن إن: "بالطبع، هذا احتيال سياسي دون أدنى شك.. يسعى المرشحان إلى إرباك المواطنين، هدفهما الوحيد هو حمل الناخبين على ارتكاب خطأ ووضع علامة في المربع الخاطئ".

وتابع قائلاً: «من الواضح أنه لا توجد طريقة أخرى لمنعي من الفوز».

وتضم قائمة المرشحين لنواب الجمعية التشريعية في سان بطرسبرج ثلاثة بوريس فيشنفسكي يتنافسون في المنطقة رقم 2 في سان بطرسبرج- الدائرة الانتخابية فاسيليوستروفسكي.