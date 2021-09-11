صحيفة سعودية: المملكة لها سجل حافل فى مكافحة الإرهاب

أكدت صحيفة “اليوم” السعودية أن جهود المملكة في دعم أمن واستقرار العالم إجمالا، وفي مكافحة الإرهاب على وجه التحديد هي جهود كانت ولا تزال سباقة في ردع هذه الظاهرة الإجرامية منذ ظهورها ، موضحة أن السعودية لها سجل حافل في مكافحة الإرهاب، بما في ذلك جهودها لإحباط تمويل الإرهاب، واستراتيجيتها الشاملة لمكافحة الفكر المتطرف، وإضعاف ودحر المنظمات الإرهابية.

وشددت الصحيفة فى افتتاحيتها اليوم السبت، بعنوان "الجهود الواثقة لمكافحة الإرهاب" على ترحيب المملكة العربية السعودية بالكشف عن الوثائق السرية المتعلقة بالهجمات الإرهابية ضد الولايات المتحدة في الحادي عشر من سبتمبر 2001، مشيرة إلى البيان الصادر عن سفارة المملكة لدى الولايات المتحدة الأمريكية والذي أكد أنه لم يظهر أي دليل على الإطلاق يشير إلى أن حكومة المملكة أو أيّ من مسؤوليها كانوا على علم مسبق بالهجمات الإرهابية أو كانوا متورطين بأي شكل من الأشكال في التخطيط لها أو تنفيذها.

ولفتت إلى أن المملكة كانت ولاتزال شريكا رئيسيا للولايات المتحدة في مكافحة الإرهاب، فقد واجه البلدان معاً تنظيم داعش في العراق وسوريا، وألحقا ضمن نجاحات أخرى، خسائر كبيرة بالقاعدة في شبه الجزيرة العربية وتنظيم داعش في اليمن، مضيفة أن هذا السجل أمر يعكس موقفها ونهجها الراسخ منذ مراحل التأسيس وحتى عهدنا هذا.

وأشارت الصحيفة إلى أن المملكة العربية السعودية ستظل قوية واثقة وواضحة، فهي تمضي قدما في جهودها ومساعيها للحفاظ على استقرار العالم وحمايته من شرور الإرهاب ولا تلتفت لما دون ذلك.