حجز عامل متهم بالتنقيب عن الآثار بشبرا 24 ساعة للتحريات

قررت جهات التحقيق، اليوم السبت، بشبرا حجز عامل لاتهامه بالحفر والتنقيب عن الآثار في منزله لمدة 24 ساعة لحين ورود تحريات المباحث الجنائية.

البداية عندما نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بإشراف اللواء أشرف الجندي مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة في إحباط محاولة عامل التنقيب والحفر عن الآثار داخل منزله بمنطقة شبرا.

وأكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة شبرا بمديرية أمن القاهرة، قيام أحد الأشخاص، مقيم بدائرة القسم، بالتنقيب عن الآثار داخل العقار سكنه.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال مباحث شبرا من ضبطه، وبتفتيش مسكنه تم العثور على أدوات ومعدات التنقيب.

وبإجراء المعاينة على العقار محل البلاغ، تبين وجود حفرة داخل إحدى الغرف بالطابق الأرضى بعمق 5 متر، و بمواجهته بما أسفر عنه الضبط أعترف بقيامه بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.