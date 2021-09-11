السبت 11 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

المبعوث الأمريكى الخاص بكوريا الشمالية يزور اليابان

سونج كيم
سونج كيم

يزور سونج كيم المبعوث الأمريكي الخاص بكوريا الشمالية العاصمة اليابانية طوكيو خلال الفترة من 13 إلى 15 سبتمبر الجاري.


وقال نيد برايس المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، إن كيم سوف يشارك في اجتماع ثلاثي يضم كذلك كلا من المدير العام الياباني لشئون آسيا والمحيطات فوناكوشي تاكيهيرو ونو كيودوك المبعوث الكوري الجنوبي الخاص بشئون السلام والأمن في شبه الجزيرة الكورية. 


وأشار إلى أنه من المقرر أن يلتقي كيم كذلك بعدد آخر من كبار المسئولين اليابانيين لمناقشة تعزيز التعاون بين البلدين في طائفة من القضايا من بينها التزام الولايات المتحدة باستكمال نزع السلام النووي في شبه الجزيرة الكورية.


ونوه إلى أن هذه الزيارة واللقاءات التي تتضمنها تؤكد التزام الولايات المتحدة وتنسيقها مع حلفائها بشأن القضايا المتعلقة بكوريا الشمالية.

 

وعلى صعيد آخر، أعلن البيت الأبيض أن 19 أمريكيا كانوا على متن رحلة للخطوط الجوية القطرية من كابل إلى العاصمة الدوحة.

 

وحسبما أفادت وكالة أنباء "فرانس برس" الفرنسية، أضاف البيت الأبيض أن أمريكيين اثنين و11 مقيما في أفغانستان غادروا برا إلى دولة ثالثة بمساعدة الحكومة الأمريكية.

 

والخميس، أقلعت من مطار كابل أول رحلة طيران تجارية دولية منذ انسحاب القوات الأمريكية من المطار وذلك في أعقاب إعلان "طالبان" فتح أجواء أفغانستان أمام الرحلات المدنية.

 

وأكدت وسائل إعلام قطرية أن هذه الرحلة توجهت إلى الدوحة، فيما نقلت وكالة "أسوشيتد برس" أن عشرات الأجانب بينهم أمريكيون كانوا على متن الرحلة، بما يعد أول عملية إجلاء منذ إتمام انسحاب القوات الأمريكية.

 

جدير بالذكر أن حركة "طالبان" التي بسطت مؤخرا السيطرة على أفغانستان، أعلنت عن تشكيل حكومة جديدة في البلاد.

 

وذكر المتحدث باسم الحركة ذبيح الله مجاهد أنه تقرر تعيين الملا محمد حسن أخوند قائما بأعمال رئيس الوزراء في الحكومة الأفغانية الجديدة والملا عبد الغني برادر رئيس المكتب السياسي الذي قاد المفاوضات مع الولايات المتحدة، قائما بأعمال نائب رئيس الوزراء.

 

ولا تشمل الحكومة أي امرأة، فيما أوضح مجاهد أن هذه التشكيلة مؤقتة وليست دائمة.

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وائل لطفي

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