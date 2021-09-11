خضوع وزيرة الصحة الفرنسية السابقة لتحقيق رسمى بشأن تعاملها مع جائحة كورونا

أعلنت السلطات الفرنسية عن خضوع وزيرة الصحة الفرنسية السابقة، أجنيس بوزين، لتحقيق رسمي بشأن طريقة تعاملها مع جائحة (كوفيد -19) العام الماضي.



وقالت قناة "فرانس 24" الإخبارية في نشرتها باللغة الإنجليزية، إن التحقيق جاء بعد أن خلص محققون في محكمة خاصة بباريس إلى وجود أسباب ودوافع لمقاضاتها.



وأوضح المدعي العام في محكمة العدل الجمهورية إن بوزين متهمة بـ "تعريض حياة الآخرين للخطر".



يُشار إلى أن بوزين، التي شغلت منصب وزير الصحة من مايو 2017 إلى فبراير 2020، اضطرت إلى التنحي في بداية الوباء تحت ضغط من الرئيس إيمانويل ماكرون.

كورونا حول العالم

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد، ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة ووهان الصينية، في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير 2020.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية اعتبار تفشي فيروس كورونا 2019-2020 جائحة عالمية وحالة طوارئ للصحة العامة محل الاهتمام الدولي، ووجدت أدلة على الانتشار المحلي للمرض في الأقاليم الست التابعة لمنظمة الصحة العالمية.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند، ثم البرازيل، وفرنسا، وروسيا، وتركيا، والمملكة المتحدة، وإيطاليا، وإسبانيا، وألمانيا، والأرجنتين، وكولومبيا، وبولندا، وإيران، والمكسيك.

إرشادات منظمة الصحة العالمية

وقالت منظمة الصحة العالمية، إن اللقاحات توفر أملًا جديدًا، ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان و الأفراد، ويتم الآن تقديم لقاحات كوفيد-19 في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا و اليمن.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة، ثم الاتحاد الأوروبي، و الهند، و البرازيل، و المملكة المتحدة، و تركيا، و إندونيسيا، و المكسيك، و روسيا، و لا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.