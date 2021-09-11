القائمة الكاملة للحاصلين على الجوائز بمهرجان الدير جيست (صور)

حضر عدد كبير من نجوم الفن على السجادة الحمراء لمهرجان الدير جيست، والذين توافدوا من أجل تكريمهم في الحفل السنوي للمهرجان، بينما تم تكريم كل من مسلسل "هجمة مرتدة" كإنتاج خاص وكل من:

- يوسف الشريف عن دوره في مسلسل "كوفيد 25".

- صفاء الطوخي عن دورها في "مسلسل خلي بالك من زيزي".

- حمادة هلال عن دوره في "مسلسل المداح".

- حنان مطاوع عن دورها في مسلسل القاهرة كابول.

- ريهام عبد الغفور عن دورها في مسلسل قصر النيل.

- درة عن دورها في "مسلسل بين السماء والأرض".

- سيد رجب عن دوره في مسلسل "لعبة نيوتن".

- محمد فرج عن دوره في مسلسل "لعبة نيوتن".

- هانى رمزى عن دوره فى "ابو العربي".

- داليا البحيري عن دورها في "أبو العربي"

- جمال سليمان عن دوره في مسلسل "الطاووس".

- أحمد زاهر عن دوره في “مسلسل "لولو".

- نسرين طافش عن دورها في مسلسل ا"لمداح".

- شريف سلامة عن دوره في “مسلسل "إسود فاتح".

- صبري فواز عن أدائه عام 2021.

- نور عن دورها في "مسلسل جمال الحريم".

- إنجي المقدم عن دورها في فيلم "الاختيار 2".

- أحمد رزق عن دوره في مسلسل يوم وليلة.

- نرمين الفقي عن دورها في مسلسل النمر.

- إدوارد عن دوره في "مسلسل لؤلؤ"

- أحمد وفيق عن دوره في مسلسل ولاد ناس.

- رانيا فريد شوقي عن دورها في مسلسل ولاد ناس.

مهرجان الدير جيست

أفضل مخرج سينمائي: أحمد علاء

- أفضل فيلم: العارف

- أفضل مطرب: محمد حماقي

- أفضل مغنية: سميرة سعيد

- أفضل مطرب شرقي: أحمد سعد

- أفضل صوت للشباب: مصطفى حجاج

- أفضل صوت صاعد: أحمد باتشان

- أفضل فرقة موسيقية: واما

- أفضل شاعر: تامر حسين

- أفضل مرتبة: عادل حكي

- أفضل ملحن: عزيز الشافعي

- أفضل أغنية: لو حتسيب “حماقي”.

- أفضل أغنية: الإختيار "أحمد سعد".

مهرجان الدير جيست



روجينا عن دورها في مسلسل بنت السلطان.

- دينا فؤاد عن دورها في مسلسل "إلي مالوش كبير"

- وليد منصور عن دوره في الإنتاج الموسيقي

- طارق صبري عن دوره في تصميم الإضاءة

مهرجان الدير جيست

جوائز التصويت

- أفضل ممثلة تليفزيونية: منى زكي

- أفضل ممثل تليفزيوني: كريم عبد العزيز

- أفضل ممثل في دور كوميدي: محمد ممدوح

- أفضل ممثلة في دور كوميدي: أمينة خليل

- أفضل ممثل شاب: علي قاسم

- أفضل ممثلة شابة: جميلة عوض

- أفضل ممثل صاعد: محمود عمرو ياسين

- أفضل ممثلة صاعدة: ميان السيد

- أفضل مخرج: تامر محسن

- أفضل كاتب سيناريو: فرقة سرد “مريم نعوم”.

- أفضل مذيع إذاعي: محمد نشأت

- أفضل مذيعة إذاعية: يارا الجندي

- أفضل برنامج حواري: الحكاية

- أفضل برنامج: صاحبة السعادة

- أفضل مذيعة اجتماعية: إسعاد يونس

مهرجان الدير جيست

- أفضل ممثل سينمائي: أحمد عز

- أفضل ممثلة سينمائية: منة شلبي

- أفضل ممثل في دور كوميدي "سينما": محمد هنيدي

- أفضل ممثل شاب سينمائي: أحمد خالد صالح

- أفضل ممثلة شابة "سينما": أسماء أبو اليزيد

مهرجان الدير جيست

مهرجان الدير جيست

مهرجان الدير جيست

مهرجان الدير جيست

مهرجان الدير جيست

مهرجان الدير جيست

مهرجان الدير جيست

مهرجان الدير جيست

مهرجان الدير جيست

مهرجان الدير جيست

مهرجان الدير جيست

مهرجان الدير جيست

مهرجان الدير جيست

مهرجان الدير جيست

مهرجان الدير جيست

مهرجان الدير جيست

مهرجان الدير جيست

مهرجان الدير جيست

مهرجان الدير جيست

مهرجان الدير جيست

مهرجان الدير جيست

مهرجان الدير جيست

مهرجان الدير جيست

مهرجان الدير جيست

مهرجان الدير جيست

مهرجان الدير جيست

مهرجان الدير جيست

مهرجان الدير جيست

مهرجان الدير جيست

مهرجان الدير جيست