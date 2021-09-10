محاضرات ومناقشات بثقافة الوادي.. واستمرار فعاليات المسرح المتنقل بالإسماعيلية

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، العديد من الأنشطة الثقافية والفنية بفرع ثقافة الوادى الجديد بإقليم وسط الصعيد الثقافى، حيث عقد بيت ثقافة بلاط محاضرة ثقافية بعنوان "دور المرأة فى العمل المجتمعى" حاضرها محمد أحمد، وتناول فيها دور المرأة فى الأسرة والعمل والسياسة.

كما نظمت مكتبة الطفل والشباب ببغداد محاضرة بعنوان "التدخين واضراره بجميع مراحله" قدمها القذافي سليم، وأقام بيت ثقافة الجديدة محاضرة بعنوان "التنمية الشاملة والمستدامة على أرض الوادى الجديد" حاضرها سيد أحمد، وتناول فيها أهم المشروعات القومية الجاذبة للسكان على ارض الوادى الجديد، كذلك أعد بيت ثقافة بولاق محاضرة طبية بعنوان "لقاح كورونا ومواجهة الموجه الرابعة" حاضرها دكتور ابراهيم حسن، وتحدث عن ضرورة الالتزام بأخذ لقاح كورونا، بينما عقد بيت ثقافة ناصر الثورة محاضرة بعنوان "حقوق المرأة" حاضرها الشيخ عمر عبد الكريم، وناقش بيت ثقافة المنيرة كتاب "سيكولوجية الإلهام" للمؤلف يوسف ميخائيل، فيما قدم بيت ثقافة ناصر الثورة مناقشة كتاب "طفلك فى عامة الثانى" للمؤلف احمد السعيد يونس.

قدمت مكتبة الطفل والشباب بتنيدة سرد قصة للاطفال بعنوان "سفينة نوح"، وأعد بيت ثقافة الراشدة سرد قصة للاطفال بعنوان "الاسعافات الأولية لك ولأسرتك"، وقدم بيت ثقافة بلاط مجلة حائط بعنوان "معا للسلام"، وأعدت مكتبة الطفل والشباب بباريس مجلة حائط بعنوان "النخيل" إلى جانب مجلة حائط بعنوان الفلاح المصرى بمكتبة شرق بولاق، ونظم قصر ثقافة موط ورشة فنون تشكيلية بعنوان "أنت اقوى من المخدرات"، كذلك نفذ بيت ثقافة ناصر الثورة ورشة رسم بعنوان الزهور، فيما قدم قصر ثقافة الطفل بالخارجة فقرة مواهب فى الشعر والغناء، وقدمت فرقة التلقائين للفن الشعبي بالفرافرة عرض فنى بمكتبة الطفل والشباب بالفرافرة.

فى الوقت نفسه؛ تستمر الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، في تقديم فعاليات المسرح المتنقل التي تقام من خلال فرع ثقاقة الاسماعيلية باقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة الكاتب محمد نبيل، وتستمر حتي ١٨ سبتمبر الجاري بمدينة فايد بالاسماعيلية ، حيث تضمن اليوم الثاني من الفعاليات ورش الطباعة علي القماش تدريب الفنانة سهي عشرى والتي استكمل خلالها المتدربين بعض الرسوماتـ وبدأ الجميع باستخدام الالوان وتلوين رسومتهم عن طريق استخدام الاسفنج فى الطباعة وبعض الفرش.

بدأت ورشة الحلي بالنحاس بشرح مفصل للفنانة نجاة عبد القادر مدربه الورشة، عن تعريف الأدوات المستخدمة، وتم التعرف على اشكال الحلى وأنواعها، كما تم شرح كيفية تركيب أجزاء السلسلة ببعضها البعض، واختتمت الفعاليات بتقديم فرقة بورسعيد للفنون اطفال بقيادة الفنان محمد عشرى مجموعة من التابلوهات علي انغام الضمة منها "النوبي، شقاوة، الوطني، الفرعوني، حلاوة شمسنا، الاسكندرانى، بلدى، بورسعيد جميلة، الصياد، مصر بتكبر، البموطي"، بحضور اعداد كبيرة من جمهور مدينة فايد.

بأسيوط؛ نظمت مكتبة الطفل والشباب بديروط ورشة فنية ضمن فعاليات برنامج "مبدعينا"، قدمت شرح مفصل عن مبادئ الرسم البسيطة والتلوين واكتشاف بعض الموهوبين في مجال الرسم وتم تكريم الموهوبين بجوائز رمزية، الجدير بالذكر أن برنامج "مبدعينا" الصيفي قدم العديد من الورش منها ورش الأشغال الفنية باستخدام خامات البيئة قدمتها د. هند مكرم، ورش تعليم الفوتوشوب قدمها أحمد جلال.

عقد نادى أدب بيت ثقافة القوصية ملتقي ثقافي أدبي برئاسة الأديب عبدالغني مسعود، وبإشراف محمد سيد إبراهيم، شارك بالملتقى نخبة من الشعراء والمبدعين منهم الشاعر مدثر الخياط، والاديب جمال يحيي الشاعر، مصطفي حامد، وجيه سعداوي، أحمد كامل وبمشاركة متميزة للاديبات سماح كامل، ومنجة صلاح، هنية شعبان، بدأت فعاليات الملتقي بمقطفات أدبية قدمها الشاعر مدثر الخياط بجانب مجموعة من القصائد الشعرية التي قدمها الاديب عبد الغني مسعود من مربعات فن الواو بجانب بعض القصائد الشعرية الجديدة للمواهب الشابة ومناقشتها فيما يتعلق باللغويات والقافية الشعرية.