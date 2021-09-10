تموين بني سويف: ضخ 28 ألف اسطوانة بوتاجاز منزلية

أكد المحاسب حسن القماش مدير عام التجارة الداخلية بمديرية التموين والتجارة الداخلية في بني سويف، أنه يتم ضخ اسطوانات البوتاجاز بواقع 28 ألف و396 اسطوانة صغيرة زنة 12 كليو جرام ونصف من خلال الاستخدامات المنزلية في المنازل والاستخدامات الشخصية، فضلا عن ضخ 692 أنبوبة يوميا للاسطوانات الكبيرة زنة 25 كيلو جرام، أي مايعادل ضخ 360 طن بوتاجاز على مستوى مديرية التموين والإدارات التموينية.

وأضاف أن هناك أرصدة استيراتيجية من الغاز الصب المستخدم في تعبئة وإنتاج البوتاجاز بنحو 348 طن كأرصدة احتياطية كافية لتوفير الاحتياجات للمواطنين.