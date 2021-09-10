«السياحة» تطالب الشركات العاملة بمجال النقل بالفحص الفني للمركبات

أكدت وزارة السياحة والأثار ضرورة التزام كافة الشركات العاملة في مجال النقل السياحي بالفحص الفني الدوري للمركبات.

وأوضحت أنها طالبت الشركات بضروة الالتزام بالضوابط المعلنة من قبل الوزارة وتنفيذها لإمكانية فحص المركبات السياحية.

وأصدرت وزارة السياحة خطابا إلى غرفة شركات السياحة تؤكد فيه ضرورة التزام كافة الشركات العاملة بمجال النقل السياحي بالقرار الوزاري رقم 661 لسنة 2016 بالالتزام بتركيب جهاز محدد سرعة وجهاز التتبع المعروف «GPS» على كافة المركبات السياحية (أتوبيس – مينى باص – ميكروباص)، موضحة أنه حال عدم الالتزام بتركيب تلك الأجهزة سيتم رفع المركبة المخالفة من طاقة الشركة ابتداء من بداية مارس 2022.