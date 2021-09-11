مصرع مهندس أثناء فضه مشاجرة بالمنوفية

لقي شاب مصرعه بشارع الجلاء البحري بمدينة شبين الكوم التابعة لمحافظة المنوفية على يد سائق تروسيكل عقب تدخله لفض مشاجرة أمام منزله بين سائق التروسيكل وطفل.

تلقى اللواء سالم الدميني مدير أمن المنوفية إخطارا من مركز شرطة شبين الكوم، بمصرع شاب يدعي حازم أمجد حماد طالب هندسة كيميائية بأكاديمية الهندسة والتكنولوجيا المتقدمة، مقيم شارع الجلاء البحرى بمدينة شبين الكوم بطعن سكين وتم تحويله إلى مستشفى شبين الكوم التعليمي لكن فشلت محاولات إنقاذه وتوفي في الحال.

بالانتقال تبين أنه تدخل المجني عليه لفض مشاجرة بين سائق تروسيكل وأحد الاطفال قام سائق التروسيكل بطعنه بسكين في قلبه فلقي مصرعه في الحال.

وأكد شهود عيان، أن المجني عليه معروف عنه حسن الخلق والسمعة الطيبة ومات في أحضان والدته التي انتفضت لإنقاذ نجلها إلا أنه كان فارق الحياة.

وألقت قوات الشرطة القبض على المتهم وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.