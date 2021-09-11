السبت 11 سبتمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مصرع مهندس أثناء فضه مشاجرة بالمنوفية

جثة
جثة

لقي شاب مصرعه بشارع الجلاء البحري بمدينة شبين الكوم التابعة لمحافظة المنوفية على يد سائق تروسيكل عقب تدخله لفض مشاجرة أمام منزله بين سائق التروسيكل وطفل.

 

 تلقى اللواء سالم الدميني مدير أمن المنوفية إخطارا من مركز شرطة شبين الكوم، بمصرع شاب يدعي حازم أمجد حماد طالب هندسة كيميائية بأكاديمية الهندسة والتكنولوجيا المتقدمة، مقيم شارع الجلاء البحرى بمدينة شبين الكوم بطعن سكين وتم تحويله إلى مستشفى شبين الكوم التعليمي لكن فشلت محاولات إنقاذه وتوفي في الحال.

 

بالانتقال تبين أنه تدخل المجني عليه لفض مشاجرة بين سائق تروسيكل وأحد الاطفال قام سائق التروسيكل بطعنه بسكين في قلبه فلقي مصرعه في الحال.

 

وأكد شهود عيان، أن المجني عليه معروف عنه حسن الخلق والسمعة الطيبة ومات في أحضان والدته التي انتفضت لإنقاذ نجلها إلا أنه كان فارق الحياة.

 

وألقت قوات الشرطة القبض على المتهم وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

أمن مواقع التواصل المنوفية محافظة قسم شرطة مستشفى التكنولوجيا مشاجرة نجلة

رئيس التحرير

وائل لطفي

القدوة التى يحتاجها البعض

الأكثر قراءة

4 عقوبات تواجه طبيبا أجبر ممرضا على السجود لكلبه.. تعرف عليها

مصر تعرب عن تعازيها للسودان فى ضحايا تحطُم مروحية للجيش

«مش إسكندرية بس».. خريطة سقوط الأمطار على محافظات مصر الأيام المقبلة

الصحة: 433 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و11 وفاة

قصة «الطبيب والكلب والممرض».. أقوال هذا الشخص تحسم الواقعة

البيئة: لا صحة لهجوم قرش على أحد الغواصين فى الساحل الشمالى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

فى تطييب محمود العربى.. شيخ الصنعة وشهبندر التجار

د.كريمة الحفناوى

الثقافة فى الصعيد.. مصر والكون يسكن هنا فى نيلها وفى صعيدها

ماجد حبته

عشرون عامًا.. ولم تبدأ المحاكمة!

حسين دعسة

كبسولة حكومة طالبان.. فى أرض التطرف والإرهاب

مؤمن المحمدي

أول نسخة

محمد عبدالعزيز

الشيخ التهامى.. بعض من زمن الفن الجميل

د.كريمة الحفناوى

ورشة السيكودراما بمركز ساحل سليم بأسيوط

سمر عادل

إنهم يكتسبون القيمة من خلال الاستعراض

صور

تشييع جثمان محمود العربى لمثواه الأخير

الذهب الأسود.. حصاد عباد الشمس

جولة وزير التعليم ووزيرة الصحة لتطعيم الطلاب فى جامعة القاهرة

محطة تل أبيب

المزيد

«فتح» تحمل حكومة الاحتلال مسئولية حياة الأسيرين المقبوض عليهما

الجيش الإسرائيلى: القبة الحديدية تصدت لإطلاق صاروخ من غزة

إطلاق صاروخ من قطاع غزة على أشكول الإسرائيلية