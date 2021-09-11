وثيقة: أسباب تتعلق بالصحة وراء وقف رحلات إجلاء الأفغان للولايات المتحدة

كشفت وثيقة أمريكية، اليوم الجمعة، عن أسباب تتعلق بالصحة وراء وقف رحلات إجلاء الأفغان للولايات المتحدة.

وأوقفت واشنطن جميع رحلات إجلاء الأفغان للولايات المتحدة من قواعد عسكرية في الخارج.



وسيؤثر وقف واشنطن عمليات الإجلاء على 10,000 أفغاني يتواجدون في قاعدة ألمانية.

كانت قد سمحت حركة طالبان الأفغانية، بمغادرة 200 شخص من جنسيات مختلفة من مطار كابول الدولي، على متن طائرات مستأجرة.

ونقلت وكالة رويترز للأنباء، عن مسؤول أمريكي، قوله أن هذه الرحلات، ستكون من أوائل الرحلات الجوية الدولية التي تقلع من مطار العاصمة الأفغانية، منذ سيطرت الحركة، على العاصمة في منتصف أغسطس.

وقال المسؤول الأمريكي مشترطًا إخفاء هويته، إن الممثل الأمريكي الخاص لأفغانستان، زلماي خليل زاد، مارس ضغوطًا على طالبان للسماح برحيل الأجانب.

ولم يقل المسؤول إن كان الأمريكيون ومواطنو الدول الأخرى، من بين من تقطعت بهم السبل لأيام في مدينة مزار الشريف، بسبب عدم السماح للطائرات المستأجرة بالرحيل.

وخلال الايام الماضية، دعا النائب الأمريكي، مايك والتز، وزارة الخارجية الأميركية إلى العمل مع منظمات غير حكومية قال إنها تحاول الحصول على الموافقة لتسيير رحلات طيران عارض لإجلاء أميركيين وحلفاء معرضين للخطر ما زالوا يختبئون في العديد من المدن الأفغانية.

وفي رسالة إلى وزير الخارجية أنطوني بلينكن، قال النائب الجمهوري والمسؤول السابق بالبيت الأبيض إن عدداً من المنظمات غير الحكومية أبلغته بوجود رحلات طيران عارض "متاحة وممولة ومستعدة للتحليق" وبأن قوائم بأسماء أطقم والركاب المحتملين على تلك الرحلات جاهزة.

وأضاف والتز، وهو من قدامى المحاربين، أن مجموعات من المواطنين الأميركيين والمقيمين الدائمين الشرعيين بالولايات المتحدة والأفغان المؤهلين للحصول على تأشيرات خاصة يختبئون بالقرب من المطارات الأفغانية في انتظار التصريح لمغادرة البلاد.

وأجلت الولايات المتحدة ما يقرب من 124 ألف شخص من كابول الشهر الماضي عبر جسر جوي ضخم أُقيم بقيادة الولايات المتحدة لنقل رعاياها وأفغان وغيرهم من جنسيات أخرى مع سيطرة حركة طالبان على أفغانستان.

ولم يحدد والتز عدد رحلات الطيران العارض التي تنتظر تصريحاً بالإجلاء.

وقال إن المنظمات غير الحكومية مستعدة لإرسال قوائم الركاب الخاصة بها للسماح للحكومة الأمريكية بإجراء "فحص وترتيب للأولويات بشكل مناسب".