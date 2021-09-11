السبت 11 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

خبير اقتصادى: تراجع معدل التضخم ناتج عن انضباط الطلب على السلع

قال المحلل الاقتصادي والاستراتيجي الدكتور خالد الشافعي، إن تراجع أو ارتفاع التضخم يعود بشكل رئيسي إلى تحرك  في أسعار بعض المنتجات سواء صعودًا أو هبوطًا، وهناك عدد من السلع التي دائمًا ما تشهد تحرك بشكل شهري، منها الألبان ومنتجاتها، واللحوم، والفاكهة، والخضروات.

وأضاف «الشافعي»، أن  هذا التحرك نحو الهبوط في أغسطس يعود إلى انضباط في الطلب على السلع، بعكس الشهرين الماضيين شهدنا تحرك نحو الصعود، مشيرًا إلى أن  البنك المركزي أجرى تعديلًا على مستهدف التضخم عند 7% (±2%)، ورغم الصعود في يوليو الا أن معدل التضخم في المدن منذ بداية العام الجاري أقل من النطاق الأدنى لمستهدف البنك، لذلك المؤشرات تتجه لتثبيت الفائدة، وهنا الآن نشهد تراجع على أساس سنوي، وهذا يعني أن الأمور تسير في الاتجاه الصحيح. 

وكان البنك المركزي المصري، قد أعلن عن تراجع التضخم الأساسي في شهر أغسطس الماضي، على أساس سنوي إلى 4.5%، من 4.6% في يوليو 2021.

وقال البنك في البيان الشهري عن التضخم الأساسي، إن الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين  المعد من قبل البنك المركزي سجل معدلًا شهريًا بلغ  0.3% في أغسطس 2021، مقابل معدل سالب بلغ 0.2% في الشهر ذاته من العام الماضي، ومعدل شهري بلغ 0.6% في يوليو 2021.

وكشف «المركزي»، فى تقرير له ، أن المعدل السنوي للتضخم الأساسي 4.5 % أغسطس 2021 مقارنة بـ4.6 % خلال شهر يوليو ، كما يشير البيان عن ارتفاع المعدل السنوي للتضخم بالمدن المصرية إلى 5.7% في أغسطس 2021، مقابل 5.4% في شهر يوليو ، على أساس شهري، وأظهرت بيانات الجهاز أن التضخم تباطأ إلى 0.1% في أغسطس مقابل 0.9 % في يوليو.

محلل الاقتصادي بعض السلع المنتجات السبب الرئيسي وراء ترجع معدلات التضخم علا العلاف

رئيس التحرير

وائل لطفي

القدوة التى يحتاجها البعض

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