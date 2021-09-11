السبت 11 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

أحمد على: سعيد بالمشاركة فى «شقة 6»

أحمد علي
أحمد علي

قال الفنان احمد علي، إنه سعيد جداً بردود الفعل حول مسلسل "شقة 6"، والذي يتم عرضه حاليًا على أحد المنصات الرقمية، محققاً نجاحًا كبيرًا، مشيرًا إلى أنه تحمس بشكل كبير للموافقة على المشاركة في المسلسل الذي يضم نخبة كبيرة من الفنانين، مؤكدًا أن الحلقات المتبقية سوف تشهد مفاجات كثيرة،  وأن يتمنى أن يلقي ظهوره في المسلسل ردود أفعال قوية.

 

مسلسل "شقة 6" ينتمي لنوعية الإثارة والغموض والتشويق، وتدور أحداثه في إطار تشويقي رعب، حول قصة غامضة يحاول أبطال العمل فيها اكتشاف الحقائق والوصول إلى الإجابات التي يبحثون عنها، والمسلسل من الأعمال ذات الـ15 حلقة.

 

مسلسل "شقة 6" بطولة الفنانة روبي وأحمد حاتم ومحمود البزاوي وصلاح عبدالله وهيا فياض وحمزة العيلي وملك قورة، وهو من إنتاج شركة «B-Production» طارق بدراوي، سيناريو وحوار رفيق القاضي، سعاد القاضي، محمود وحيد، نبيل شعيب وإخراج محمود كامل.

 

وكان قد شارك الفنان احمد علي في مسلسل القمر اخر الدنيا رمضان ٢٠٢٠ بطولة بشري اخراج استاذ تامر حمزة، إضافة الي مشاركته في مسلسل جمال الحريم ٢٠٢١ بطولة نور ودينا فؤاد وخالد سليم واسلام جمال اخراج استاذه منال الصيفي .

 

كما شارك أحمد علي أيضًا في ثانية واحدة بطولة دينا الشربيني ومصطفى خاطر وإخراج أكرم فريد، وأيضًا الفيلم السينمائي "آل هارون"، والذي لم يتم عرضه حتى الآن، وهو من إخراج أستاذ معتز حسام بطولة أستاذ إيهاب فهمي، بينما يشارك أيضًا في فيلم "سر الحب" بطولة إيهاب فهمي ومنة فضالي وإخراج مازن نيازي.

 

وتستعد خلال الفترة الحالية عدد من القنوات لعرض بعض المسلسلات خلال الفترة المقبلة وذلك في الموسم الدرامي الحالي الذي يشهد رواجا كبيرا بعيدا عن دراما شهر رمضان.

الشربينى مسلسلات جمال الفنانين شهر رمضان رامي قنوات حوار المسلسل الصيف بدراوي المقبل

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