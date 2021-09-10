نور محمود: متحمس لعرض «أجازة مفتوحة» ومسلسلات الأوف سيزون قوية

يشارك الفنان نور محمود في بطولة مسلسل “أجازة مفتوحة” بمشاركة الفنانة شريف منير والفنانة سميحة أيوب، والمقرر انطلاق أولى حلقاته غدًا السبت.

وقال “نور” في تصريح لـ “الدستور” إنه متحمس لعرض المسلسل خاصة وأنه يتضمن أحداث شيقة ومثيرة، وتتناول قضايا مهمة تمس الأسر المصرية والعربية بشكل كوميدي لايت، متمنيًا أن ينال إعجاب الجمهور.

وعن رأيه في مسلسلات الأوف سيزون، أكد نور محمود أنه يعترض على احتكار المسلسلات بموسم بعينه، مشيرًا إلى أن صنع الأعمال الدرامية التلفزيونية طوال العام أمر طبيعي، ونجاحها ونسب مشاهداتها العالية لا تقتصر على موسم رمضان فقط كما يعتقد البعض، معربًا عن سعادته بخلق المواسم الدرامية على مدار العام والتي تتضمن رسائل هادفة وتتناول قضايا هامة.

ولفت إلى أن مصر أكبر دولة بالوطن العربي في الدراما التلفزيونية، لذلك لا يمكن اقتصارها في موسم بعينه.

يعد مسلسل "إجازة مفتوحة" هو الأول لقناة ON، ضمن مسلسلات ما بعد الموسم الرمضاني السابق، ويقدم عددًا من النجوم الكبار والوجوه الجديدة أيضًا، ويعرض العمل عبر مجموعة قنوات “ON” الفضائية وذلك بدءا من يوم السبت المقبل الموافق 11 سبتمبر، يوميًا من السبت إلى الأربعاء في تمام الساعة الثامنة مساء.

وتدور أحداث العمل في إطار اجتماعي كوميدي تمتلئ أحداثه بالإثارة، حيث تعتمد قصته على المشكلات التى تواجهها العائلات، سواء فى العلاقات الزوجية أو تربية الأبناء.

مسلسل "إجازة مفتوحة" من نوعية أعمال الـ40 حلقة، بطولة شريف منير، لقاء الخميسى، سميحة أيوب، ملك قورة، نورمحمود، دنيا ماهر، مراد مكرم، كريم أبو زيد، هشام إسماعيل، هدى مجد، صبا الرافعى، ألفت عمر، محمد العمروسى، أحمد زكريا وعدد من الفنانين الشباب، تأليف أحمد محمود أبوزيد وإخراج محمد عبدالرحمن حماقى.

وفي سياق متصل، أكد مصدر داخل فريق العمل لـ“الدستور”، أن المخرج محمد عبدالرحمن حماقي كثف ساعات التصوير ودخل معسكرا مغلقا ومنع الإجازات بين صناع العمل، بالإضافة إلى حرصه على مونتاج المشاهد التي ينتهي منها، سعيًا منه لإنهاء مشاهده بالتزامن مع عرضه، مشيرًا إلى أنهم أنهوا نسبة كبيرة من تصوير الأحداث والتي تقدر بـ 95%، ومن المقرر انطلاق أولى حلقات العمل يوم السبت الموافق 11 سبتمبر.