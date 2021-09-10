الجمعة 10 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

وزيرة الثقافة تزور مكتبة مصر العامة في الأقصر

وزيرة الثقافة
وزيرة الثقافة

زارت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، مساء اليوم، مكتبة مصر العامة بالأقصر ومدينة القرنة في البر الغربي بالأقصر.

ووصلت محافظة الأقصر الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة لتفقد عدد من المشروعات والمنشآت الإبداعية وبحث تطوير آليات عملها خلال المرحلة المقبلة.

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وزيرة الثقافة 

وكان في استقبالها محمد عبدالقادر خيري نائب محافظ الأقصر، المهندس محمد أبو سعدة رئيس الجهاز القومي للتنسيق الحضاري والدكتور فتحي عبد الوهاب رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية والفنان هشام عطوة رئيس هيئة قصور الثقافة.

الأقصر مشروعات هيئة قصور قصور الثقافة مدينة الأقصر وزيرة الثقافة الدكتورة ايناس عبد الدايم

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