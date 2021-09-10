وزيرة الثقافة تزور مكتبة مصر العامة في الأقصر

زارت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، مساء اليوم، مكتبة مصر العامة بالأقصر ومدينة القرنة في البر الغربي بالأقصر.

ووصلت محافظة الأقصر الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة لتفقد عدد من المشروعات والمنشآت الإبداعية وبحث تطوير آليات عملها خلال المرحلة المقبلة.

وزيرة الثقافة

وكان في استقبالها محمد عبدالقادر خيري نائب محافظ الأقصر، المهندس محمد أبو سعدة رئيس الجهاز القومي للتنسيق الحضاري والدكتور فتحي عبد الوهاب رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية والفنان هشام عطوة رئيس هيئة قصور الثقافة.