محافظ مطروح يتفقد طريق سيوة مطروح الخرساني (صور)

تفقد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم، أعمال رصف طريق سيوة مطروح الخرسانى الذي يتم تنفيذه من خلال جهاز تعمير الساحل الشمالي الغربي بتكلفة ٣ مليار جنيه لعدد ٦ قطاعات بطول ٣٠٠ كم في اتجاه سيوة مطروح.

محافظ مطروح يتفقد طريق سيوة مطروح

وأوضح اللواء آمون مرتضى رئيس جهاز تعمير الساحل الشمالي الغربي أنه جار التنفيذ الفعلي فى قطاعين حتى الآن من الكيلو ١٥٠ لـ١٠٠ في اتجاه سيوة للقطاع الأول بتكلفة ٤٢٠ مليون جنيه والقطاع الثانى من الكيلو ١٠٠ لـ٥٠ بطريق سيوة بتكلفة ٤٣٠ مليون جنيه ليصل إجمالي تكلفة القطاعين ٨٥٠ مليون جنيه مع استخدام تكنولوجيا الرصف الخرساني الحديثة.

محافظ مطروح يتفقد طريق سيوة مطروح

محافظ مطروح يتفقد طريق سيوة مطروح

محافظ مطروح يتفقد طريق سيوة مطروح

محافظ مطروح يتفقد طريق سيوة مطروح

محافظ مطروح يتفقد طريق سيوة مطروح

محافظ مطروح يتفقد طريق سيوة مطروح