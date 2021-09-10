لاشينة لاشين تكشف كواليس دورها في حكاية بـ«الورقة والقلم»

قالت الفنانة لاشينة لاشين إن حكاية "بالورقة والقلم" من مسلسل إلا أنا تعتبر التعاون الثالث لها مع المخرج محمد بكير بعد مسلسل "ابن أصول" وحكاية "شنة سفر" ضمن حكايات ورا كل باب، مشيرة إلى أنه يتميز بأنه فنان، بالإضافة إلى كونه شخص هاديء لا يثير توتر الممثلين وهو شيء نادر الحدوث ما يجعل أجواء الكواليس تسيطر عليها حالة من الإبداع والبهجة.

وأضافت لاشينة في تصريح لـ “الدستور” أنها تجسد دور ربة منزل وهي والدة يسرا اللوزي ضمن الأحداث، وزوجة الفنان عماد رشاد، مشيرة إلى أنهم يظهرون خلال الحكاية بدور أسرة متوسطة الدخل تتسم بالحب وزرع الخير في قلوب ابناءهم وتربيتهم على حب الخير للغير والسلام النفسي، وتتعرض للعديد من المواقف التي تخص ابنتهم، مشيرة إلى أنها أم لثلاثة أبناء ضمن الأحداث "ليلى" يسرا اللوزي وشابان آخران.

وأعربت لاشينة لاشين عن تحمسها الشديد لعرض الحكاية عبر القنوات الفضائية لمعرفة ردود فعل الجمهور، متمنية أن ينال إعجاب الجمهور، مشيرة إلى أنها سعيدة بالمشاركة في أعمال الأوف سيزون والتي تضم أكثر من حكاية معًا مثل "إلا أنا" بحكاية "بالورقة والقلم"، و"زي القمر" بحكاية "أنا قبلت" للفنانة أيتن عامر.

مسلسل "إلا أنا" فكرة يسرى الفخراني، وعرض الموسم الأول منه على قناة DMC العام الماضي في 8 حكايات، كل حكاية قدمت بطولتها نجمة ومخرج مختلف في 10 حلقات، وحقق العمل نجاحًا كبيرًا مع الجمهور، واعتمد على حكايات مستوحاة من قصص وأحداث واقعية، حيث ناقش العديد من القضايا التي تهم المرأة والموجودة دائمًا في المجتمع المصري.

حكاية «بالورقة والقلم» بطولة يسرا اللوزي، عماد رشاد، نور محمود، علي الطيب، حسام الجندي، لاشينه لاشين، عبدلله أشرف، صلاح الدالي، ياسمين سمير، رشاد رشدي، ريهام الشنواني، ياسر الرفاعي، فكرة يسري الفخراني، سيناريو وحوار : أمين جمال _ محمد أبوالسعد_ شريف يسري، إخراج : محمد بكير.