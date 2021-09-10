المجمعات الاستهلاكية تواجه ارتفاع أسعار الخضار والفاكهة بزيادة المعروض 10%

أكد محمد كمال، رئيس قسم الخضار والفاكهة بفرع شركة الأهرام للمجمعات الاستهلاكية بالمهندسين، أنه لمواجهة ارتفاع الأسعار في الأسواق يتم ضخ ما بين طن لطن ونصف يوميا بزيادة 10% من الكميات الإجمالية التي يتم ضخها لتوفير احتياجات المواطنين.

وأضاف أن الأسباب الحقيقية لارتفاع أسعار الطماطم في الأسواق ترجع إلى الفصول والعروات الموسمية، لافتا إلى أنه يتم ضخ كميات كبيرة لتوفير احتياجات المواطنين من هذه السلع التي يقبل عليها الغالبية العظمي من المواطنين بنسبة عالية.

وأضاف أنه يتم طرح سعر الطماطم بسعر 9 جنيهات للكيلو وطرح الخيار ما بين 6 جنيهات إلى 7 جنيهات للكيلو وطرح البطاطس بسعر 10 جنيهات للكيلو والبصل الأحمر بـ5 جنيهات للكيلو والليمون بسعر 8 جنيهات للكيلو والجزر ما بين 8 جنيهات لـ9 جنيهات للكيلو والفلفل الرومي ما بين 7 جنيهات لـ8 للكيلو والكوسة ما بين 8 لـ9 جنيهات للكيلو، فيما تراجع سعر البامية لـ15 جنيها.