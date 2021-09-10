الجمعة 10 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

خلال لقائه عدد من رؤساء البرلمانات

علاء عابد: فخورون بما وصلنا إليه من تمكين للشباب والمرأة في عهد السيسي

علاء عابد النائب
علاء عابد النائب الأول لرئيس البرلمان العربي

التقى علاء عابد النائب الأول لرئيس البرلمان العربي، رئيس لجنة مكافحة الإرهاب  والتطرف، بعدد من رؤساء البرلمانات العربية، والسكرتير العام للاتحاد البرلماني الدولي  على هامش مشاركته، في أعمال القمة البرلمانية العالمية الأولى بشأن مكافحة الإرهاب والتطرف، التي تعقد في العاصمة النمساوية فيينا.

شملت اللقاءات التي أجراها  النائب الأول  لرئيس البرلمان العربي على هامش القمة، رئيس البرلمان الإماراتي صقر غباش، ورئيسة البرلمان البحريني فوزية عبد الله يوسف زينل، ورئيس البرلمان اليمني سلطان البركاني، ومارتن شنجونج السكرتير العام للاتحاد البرلماني الدولي .

علاء عابد النائب الأول لرئيس البرلمان العربي
 علاء عابد النائب الأول  لرئيس البرلمان العربي

وأكد عابد خلال لقاءاته  على ضرورة التواصل البرلماني خاصة في القضايا الهامة مثل مكافحة الإرهاب وتسليم الإرهابيين والوعي وتمكين الشباب والمرأة، لافتا إلى أن القيادة السياسية المصرية وضعت على قائمة أولوياتها تمكين الشباب والمرأة ونحن فخورون بما وصلنا إليه من تمكين للشباب والمرأة في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي،  حيث إنهم كانوا على قدر المسئولية الملقاة على عاتقهم وثقة القيادة السياسية فيهم، وحققوا نجاحات كبيرة فى كافة القطاعات التى أسند لهم العمل فيها مما انعكس بشكل إيجابي على الحياة العامة والسياسية فى جمهورية مصر العربية.

علاء عابد النائب الأول لرئيس البرلمان العربي
 علاء عابد النائب الأول  لرئيس البرلمان العربي

وطالب رئيس لجنة مكافحة الإرهاب والتطرف ، بعقد مؤتمرات للبرلمانات المحلية الأوروبية والعربية لتفعيل قضية الوعي لدى المواطنين،  موضحا أن الوعي الصحيح بداية القضاء على الإرهاب وأيضا قبول الآخر ونبذ العنف، مؤكدا أن الإصلاحات الاقتصادية كانت أولويات القيادة السياسية في مصر مشيرا إلى أن التجربة المصرية جديرة بالدراسة والرئيس عبدالفتاح السيسي أسس لبناء الجمهورية الجديدة.

 جاء ذلك  على هامش مشاركة النائب علاء عابد النائب الأول لرئيس البرلمان العربي، رئيس لجنة مكافحة الإرهاب  والتطرف ، في أعمال القمة البرلمانية العالمية الأولى بشأن مكافحة الإرهاب والتطرف، التي تعقد في العاصمة النمساوية فيينا.

علاء عابد النائب الأول لرئيس البرلمان العربي
 علاء عابد النائب الأول  لرئيس البرلمان العربي

وتأتي مشاركة البرلمان العربي في هذه القمة تعزيزا لشراكته الاستراتيجية مع المؤسسات الدولية والبرلمانية المعنية بمكافحة الإرهاب في منطقة الساحل الأفريقي.

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