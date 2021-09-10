مصر تعلن احتمال عودة العلاقات المصرية التركية مجددًا

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، أن عودة العلاقات الدبلوماسية بين مصر وتركيا أمر محتمل خلال العام الجاري.

وقال مدبولي، في مقابلة مع بلومبرج إن القضية الرئيسية لمصر تظل مشاركة تركيا في ليبيا الدولة التي تحول صراعها المستمر منذ ما يقرب من عقد من الزمان إلى معركة بالوكالة بين الخصوم الإقليميين، تضاءل قدر كبير من الصراع مع تشكيل حكومة وحدة وطنية أنهت الإدارات المتناحرة في شرق ليبيا وغربها.

وأضاف أن القضية الرئيسية لمصر تظل تدخل تركيا في ليبيا الدولة التي تحول صراعها المستمر منذ ما يقرب من عقد من الزمان إلى معركة بالوكالة بين القوى الإقليمية، مشددًا على أنه لا ينبغي لأي دولة أخرى أن تتدخل في ليبيا، أو تحاول التأثير على صنع القرار في دولة أوبك.

- الحوار المصري التركي

واختتم مدبولي عن الحوار المصري التركي مؤخرًا بأننا نود أن نترك الليبيين ليقرروا مستقبلهم، وهناك الكثير من التحركات التي حدثت في الأشهر القليلة الماضية، لكن لا تزال هناك أيضًا بعض القضايا العالقة، متابعًا أن مصر تعمل على مساعدة الليبيين في الوصول إلى هدفهم المتمثل في تقرير مستقبلهم.

وتتركز الجهود المبذولة لتوحيد ليبيا على الدولة التي ستجري الانتخابات في 24 ديسمبر، ولكن لا تزال هناك قضايا رئيسية ، بما في ذلك وجود مرتزقة أجانب وكيفية نزع سلاح الميليشيات الإرهابية هناك.

https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-09-09/egypt-turkey-ties-could-be-restored-this-year-premier-says