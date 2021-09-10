الجمعة 10 سبتمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

مصر تعلن احتمال عودة العلاقات المصرية التركية مجددًا

مصطفى مدبولي
مصطفى مدبولي

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، أن عودة العلاقات الدبلوماسية بين مصر وتركيا أمر محتمل خلال العام الجاري.

وقال مدبولي، في مقابلة مع بلومبرج إن القضية الرئيسية لمصر تظل مشاركة تركيا في ليبيا الدولة التي تحول صراعها المستمر منذ ما يقرب من عقد من الزمان إلى معركة بالوكالة بين الخصوم الإقليميين، تضاءل قدر كبير من الصراع مع تشكيل حكومة وحدة وطنية أنهت الإدارات المتناحرة في شرق ليبيا وغربها.

وأضاف أن القضية الرئيسية لمصر تظل تدخل تركيا في ليبيا الدولة التي تحول صراعها المستمر منذ ما يقرب من عقد من الزمان إلى معركة بالوكالة بين القوى الإقليمية، مشددًا على أنه لا ينبغي لأي دولة أخرى أن تتدخل في ليبيا، أو تحاول التأثير على صنع القرار في دولة أوبك.

- الحوار المصري التركي

واختتم مدبولي عن الحوار المصري التركي مؤخرًا بأننا نود أن نترك الليبيين ليقرروا مستقبلهم، وهناك الكثير من التحركات التي حدثت في الأشهر القليلة الماضية، لكن لا تزال هناك أيضًا بعض القضايا العالقة، متابعًا أن مصر تعمل على مساعدة الليبيين في الوصول إلى هدفهم المتمثل في تقرير مستقبلهم.

وتتركز الجهود المبذولة لتوحيد ليبيا على الدولة التي ستجري الانتخابات في 24 ديسمبر، ولكن لا تزال هناك قضايا رئيسية ، بما في ذلك وجود مرتزقة أجانب وكيفية نزع سلاح الميليشيات الإرهابية هناك.

https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-09-09/egypt-turkey-ties-could-be-restored-this-year-premier-says

رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بلومبرج ليبيا تركيا في ليبيا

رئيس التحرير

وائل لطفي

المسئولية الاجتماعية.. الفريضة الغائبة «٢»

الأكثر قراءة

«مش إسكندرية بس».. خريطة سقوط الأمطار على محافظات مصر الأيام المقبلة

قصة «الطبيب والكلب والممرض».. أقوال هذا الشخص تحسم الواقعة

سمكة قرش تصيب خمسينى بإحدى قرى الساحل الشمالى

ياسمين عبدالعزيز تطمئن جمهورها من داخل المستشفى: «عدت على خير»

«مش برد من المروحة».. قائمة الأعراض الجديدة لكورونا فى الموجة الرابعة

رئيس «دينية الشيوخ» يطالب بشطب الطبيب صاحب واقعة إجبار ممرض على السجود لكلبه

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مؤمن المحمدي

أول نسخة

محمد عبدالعزيز

الشيخ التهامى.. بعض من زمن الفن الجميل

د.كريمة الحفناوى

ورشة السيكودراما بمركز ساحل سليم بأسيوط

سمر عادل

إنهم يكتسبون القيمة من خلال الاستعراض

د. محمد عفيفي

كرة القدم.. السياسة والوطنية «1-3»

ماجد حبته

المغاربة أيضًا كنسوا الإخوان

منة عبيد

«هلاوس».. ساعة من الصمت الصاخب!

خالد عكاشة

هواجس اللجوء الأفغانى والوقوف على أعتاب المجهول

صور

تشييع جثمان محمود العربى لمثواه الأخير

الذهب الأسود.. حصاد عباد الشمس

جولة وزير التعليم ووزيرة الصحة لتطعيم الطلاب فى جامعة القاهرة

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تُسجل 15 وفاة و7813 إصابة بكورونا

إصابة إسرائيلى واعتقال فلسطينى فى عملية طعن بالقدس

«الجامعة العربية» ترفض خطوة مفوضية الاتحاد الإفريقى بشأن إسرائيل