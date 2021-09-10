دراسة: المزيد من وقت الفراغ يجعلك أكثر سعادة من جني الأموال

يستثمر الناس الكثير من الوقت والجهد في جني المزيد من المال، لأنهم يفترضون أن الأموال الإضافية ستجلب المزيد من السعادة، لكنهم مخطئون حيث أن الأشخاص الذين لديهم المزيد من وقت الفراغ هم في الواقع أكثر سعادة وصحة وإنتاجية من الأشخاص الذين يعملون طوال الوقت ويكسبون المزيد من المال ، وفقًا لبحث تم إجراءه عام 2019 في 79 دولة.

حيث أن الكثير من العمل وعدم وجود وقت الفراغ، يدفع الناس للشعور بضيق الوقت ويجعلهم مرهقون بسبب وجود الكثير من الأشياء للقيام بها مع عدم وجود وقت كافٍ للقيام بذلك، وفقا لموقع the guardian .

كيف يوفر لك الوقت الإضافي السعادة؟

الأشخاص الذين لديهم أعمال أقل هم الأكثر تعرضا للضغط والتوتر كما أنهم الأكثر سعادة لأنهم يتمكنون من القيام بالأنشطة الترفيهية الخاصة بهم، مثل ممارسة الأنشطة الإجتماعية مقارنة بغيرهم الذين يزدحم جدولهم المنزلي بدرجة لا تسمح لهم بالقيام بهذه الأعمال.



كيف يمكنك توفير المزيد من وقت فراغك للشعور بالسعادة؟

ترتيب أولويات العمل المهم

وفقا للدراسة السابقة يقضي رجال الأعمال في المتوسط 23 ساعة في الأسبوع محاصرين في الاجتماعات وكشف استطلاع حديث لأكثر من 700 عامل أن 99.9 بالمائة طُلب منهم بشكل روتيني إكمال مهام غير مهمة كانت مضيعة للوقت، مثل المكالمات الهاتفية غير الضرورية ورسائل البريد الإلكتروني، والأوراق، بينما في الواقع يمكن أن يستغرق الأمر 19 دقيقة فقط لإعادة التركيز على ما كنا نقوم به.

خصص وقت لإنهاء العمل

قم بتخصيص الوقت في التقويم الخاص بك للتعامل مع عملك الأكثر صعوبة ، لا سيما عندما تكون طاقتك عالية، والتركيز على منحه انتباهك الكامل عن طريق إيقاف تشغيل أصوات التنبيه المشتتة للانتباه على هاتفك والبريد الإلكتروني، ذلك سيساعدك علي إنتهاء الأعمال الصعبة الخاصة بك.



احمي وقت فراغك

كن صارما بشأن حماية وقتك بطرق أخرى فلا مزيد من مشروع عمل جانبي، قول "لا" وقم باتخاذ إجراء عندما تشعر بالارتباك بسبب جدولك المزدحم.

أطلب تمديد الموعد النهائي للتسجيل عند الحاجة

غالبًا ما يفترض الناس أن المديرين سيعتبرونهم أقل كفاءة إذا طلبوا مزيدًا من الوقت لإكمال المشروع لكن هذا غير صحيح نسبيا، فالمديرون يميلون إلى النظر إلى أولئك الذين يطلبون مساحة تنفس إضافية على أنهم موظفين متحمسين للغاية عازمون على تحقيق نتائج أفضل.

لذا إذا شعرت أن الموعد النهائي للعمل ضيق للغاية لإنجاز المهمة بشكل صحيح فلا تخف من التحدث.



الاستغناء عن المال بدلا من الوقت



غالبًا ما ينصح أصحاب رأس المال الاستثماري الشركات الناشئة بالاستعانة بمصادر خارجية للعمل الذي لا يعتبر قريب لمجالهم حتى يتمكنوا من التركيز على المهام ذات المهام الحرجة.

وبالمثل يمكنك توفير الوقت لأنشطة مهمة أو ممتعة عن طريق شراء طريقك للخروج من الأعمال المنزلية والتجارب الأخرى غير السارة.

خذ أيام الإجازة الخاصة بك

تظهر الأبحاث أن أكثر من 700 مليون يوم إجازة لا يتم استخدامها كل عام ،ويتم إهدار 5.6 مليار ساعة في الاسترخاء بدلاً من العمل.

على الرغم من أنه بعد أخذ إجازة، يشعر معظم الموظفين بأنهم أكثر نشاطًا، وأكثر تفاعلًا وإبداعًا وإنتاجية في العمل من أولئك الذين لا يأخذون إجازات، حيث يستفيد الناس أكثر عندما يأخذون إجازة بشكل منتظم.