هل تواجه تسونامي؟.. ذوبان الجليد يهدد بريطانيا بسبب الاحترار العالمي

حذر أحد الخبراء من أن الاحترار العالمي قد يتسبب في حدوث موجات تسونامي في المملكة المتحدة حيث يؤدي ذوبان الصفائح الجليدية إلى تعكير صفو قشرة الأرض.

وبحسب لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فانه في الوقت الحالي، تذوب الصفائح الجليدية في جرينلاند "بسرعة" وبمعدل يتسارع باستمرار.

وفقًا لبيل ماكجوير ، أستاذ علوم الأرض في جامعة كوليدج لندن ، فإن هذا قد يكون له عواقب وخيمة على بريطانيا.

كما حذر من أن الألواح المختفية تجعل الوزن على قشرة الأرض أخف ، مما يعني أنها ستبدأ في الارتداد بعد سحقها تحت آلاف المليارات من الأطنان من الجليد، وقد يؤدي ذلك إلى حدوث زلازل وانهيارات أرضية "تحت سطح البحر" - والتي تحدث عندما تنزلق الرواسب إلى أعماق المحيط - في جرينلاند ، التي تبعد حوالي 1500 ميل.

حذر ماكجوير من أن هذه الانهيارات الأرضية تحت الماء يمكن أن تؤدي إلى موجات تسونامي لديها القدرة على الوصول إلى الساحل الغربي للمملكة المتحدة.

وفي حديثه في مهرجان العلوم البريطاني قال: "غُطيت جرينلاند بالجليد لما لا يقل عن 100 ألف عام، وهذه العيوب في القشرة الأرضية ستراكم الإجهاد لفترة طويلة جدًا".

ويمكن أن يؤثر ذلك بالتأكيد على المملكة المتحدة، وعلى الرغم من ان هذا غير مؤكد ، الا ان الأشخاص الذين عملوا على هذا يقولون إنهم تكهنوا بشأن ما يسمونه الاستجابة الزلزالية في منطقة جرينلاند في غضون عقود، وهو ما يعني ان ريطانيا في خط النار.

وأضاف أن الانهيار الأرضي الذي حدث منذ حوالي 8000 عام ، يمثل سابقة لمدى تدمير هذه التسونامي.

وقع الانهيار الأرضي ، الذي تضمن انهيار 3000 كيلومتر مكعب من الرواسب ، قبالة سواحل النرويج.

وتختلف التقديرات الخاصة بارتفاع الموجة بين 80 قدمًا و 16 قدمًا حسب مكان ضربها.

قضت الموجة على منطقة تعرف باسم دوجرلاند وهي جزيرة منخفضة مستنقعية تغطي مساحة بحجم ويلز وتقع قبالة الساحل الشمالي الشرقي لإنجلترا.

كان من الممكن أن يكون تسونامي قد أثر أيضًا على ما يعرف الآن باسكتلندا والساحل الشرقي ، وتسبب في فيضانات واسعة النطاق وأضرارًا للأرض.

وقال البروفيسور ماكجواير إن الطريقة الوحيدة لمنع الحدث الكارثي المحتمل هو إيقاف أو إبطاء ذوبان الصفائح الجليدية في جرينلاند - لكنه حذر من أننا قد "نكون قد تجاوزنا بالفعل نقطة التحول".