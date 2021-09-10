الجمعة 10 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

عالم

قطر تسجل 126 إصابة جديدة بكورونا وشفاء 187 حالة

كورونا في قطر
كورونا في قطر

أعلنت وزارة الصحة القطرية، اليوم الخميس، عن تسجيل 88 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، بين المواطنين، و38 حالة بين المسافرين، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ إجمالي عدد الإصابات منذ بداية الجائحة 234362 حالة.

وذكرت الوزارة، في بيانٍ لها، اليوم، أنه تم فحص 25952 حالة خلال الليلة الماضية، ليبلغ إجمالي عدد الحالات التي تم فحصها 2558174، حتى الآن، فيما بلغ إجمالي الحالات النشطة 2033 حالة.

وبلغ إجمالي عدد الوفيات في قطر 604 حالات، حتى الآن، فيما سُجلت 187 حالة شفاء، ليبلغ إجمالي حالات الشفاء في قطر 231725 حالة.

ووفقًا لبيانات برنامج التطعيم في قطر، تم إعطاء 14665 جرعة جديدة من لقاحات كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل إجمالي جرعات اللقاح إلى 4576174 جرعة لأفراد المجتمع منذ بداية برنامج التطعيم.

انخفاض معدل الإصابات

وفي وقتٍ سابق، أوضحت وزارة الصحة القطرية أن النتائج الإيجابية للقيود المفروضة الخاصة بالجائحة وتزايد وتيرة التطعيم ضد الفيروس أدت إلى خفض معدلات الإصابات اليومية بعدوى كورونا "كوفيد-19" في دولة قطر خلال الأسابيع القليلة الماضية.

وذكرت الوزارة أنه رغم انخفاض معدلات الإصابات اليومية، يتعين على الجميع اتخاذ أقصى درجات الحذر، باعتبار أن الموجة الثانية من الجائحة ما زالت قائمة، خاصة مع تفشي اثنتين من السلالات المتحورة من فيروس كورونا في قطر اللتين تعتبران أشد ضراوة وأسرع انتشارًا.

وأشارت الوزارة القطرية إلى أن المرحلة الثالثة من الرفع التدريجي للقيود الاحترازية بدأت يوم الجمعة الموافق 9 يوليو الماضي، وهي جزء من خطة من أربع مراحل من المقرر تنفيذها على مدار الأشهر المقبلة.

كما أوضحت أن تاريخ البدء في تطبيق كل مرحلة وفترة سريان مفعولها يعتمد على المؤشرات الخاصة بالجائحة، التي تعتمد بدورها إلى حد كبير على مدى التزام أفراد الجمهور بالإجراءات الاحترازية الحالية، والقيود المفروضة، والتوجيهات الصادرة عن الجهات الحكومية المختصة.

وشددت الوزارة على أنه من المهم خلال الفترة الحالية أن يستمر جميع أفراد المجتمع بمن فيهم الأشخاص الذين تلقوا التطعيم في ارتداء الكمامات على النحو المُوصى به ومواصلة الالتزام بالتباعد الاجتماعي.

إصابات كورونا في قطر
إصابات كورونا في قطر
قطر كورونا إصابات وفيات حالات شفاء وزارة الصحة لقاح جرعة

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وائل لطفي

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