الجمعة 10 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

ضبط 1800 عبوة عصير «فاسدة» بالشرقية

عصير فاسد
عصير فاسد

كلف الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، فايزة عبد الرحمن، وكيلة وزارة تموين الشرقية، بتكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على الأسواق والمحال التجارية والمصانع والمخابز ومحطات الوقود للتأكد من صلاحية المعروض ومدى مطابقته للمواصفات القياسية والاشتراطات الصحية والتأكد من إدارة النشاط التجاري بتراخيص قانونية من الجهات المختصة وتطبيق القانون على المخالفين.

وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ، مرت حملة تموينية من إدارة تموين الزقازيق برئاسة جابر مأمون مدير الإدارة على مخازن المواد الغذائية، وتم تحرير محضر غش تجارى ضد أحد أصحاب المخازن وضبط ١٨٢٤ عبوة عصير نكتار تفاح لاحتوائها على رواسب، وتم العرض على النيابة العامة وإرسال عينات للمعمل للتحليل واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وفي سياق متصل، قامت إدارة تموين بلبيس برئاسة أبوطالب صلاح بالتفتيش على مصنع لإنتاج البسكويت وتم تحرير المحضر رقم ١٩٣٩٠ ضد م.ع.ا صاحب مصنع لإدارته للمصنع بدون ترخيص، وتم التحفظ على ٥٠٠ كرتونه بسكويت و٢ طن دقيق٧٢% و٢ طن سكر أبيض وطن عجوه تمر.

وتم تحرير المحضر رقم ١٩٣٩١جنح بلبيس ضد خ.ف.م لتعبئه عسل جلوكوز وتم التحفظ على ١٥٠٠ صفيحة ×٢٠كجم عسل و١٧٥٠صفيحة عسل و٧ أطنان نشا بشكائر، وتم العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وفي سياق متصل، شنت إدارة تموين فاقوس، حملة بالاشتراك مع مجلس المدينة والصحة والطب البيطري لإحكام الرقابة على الأسواق وضبط الأسعار تحت إشراف محمد فوزي خليل، مدير إدارة التموين.

أسفرت الحملة عن تحرير 4 محاضر جنح لحوم للذبح خارج السلخانة وتم التحفظ على 16 كيلو لحوم، كما تم تحرير محضر جنح لعدم وجود شهادة صحية للقائم بعملية البيع، و تحرير محضر جنح مجهول المصدر مكن حلاقه وتم التحفظ على ٢٠ ماكينة حلاقة، و تحرير محضرجنح لحوم منتهية الصلاحية، ومجهول المصدر وتم التحفظ على ٢٨ كيلو.

 

 

بدون ترخيص الشرقية المواد التجارى مصنع حملة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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