الجمعة 10 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

بزعم توظيفها في العقارات.. ضبط نصاب استولى على أموال المواطنين في سوهاج

متهم
متهم

نجحت مباحث الأموال العامة،  في ضبط أحد الأشخاص بسوهاج لقيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين بدعوى توظيف أموالهم، جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، من 3 مواطنين، يفيدون فيه بقيام أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة سوهاج، بتلقى مبالغ مالية منهم بقصد توظيفها واستثمارها لهم بالمخالفة للقانون.

- نتائج التحريات 

و بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة، وقيام المتهم بممارسة نشاط إجرامي فى مجال النصب والاحتيال على المواطنين راغبي استثمار أموالهم، والاستيلاء على أموالهم بزعم استثمارها وتوظيفها لهم فى مجال الاستثمار العقاري، مقابل أرباح شهرية بالمخالفة قانون وتوقفه عن سداد أصول المبالغ وأرباحها، واستيلائه على المبالغ المالية دون ردها.

عقب تقنين الإجراءات تنسيقاً مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن سوهاج أمكن ضبط المتهم المذكور، وبمواجهته أقر بارتكابه للواقعة، و تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

-عقوبة النصب 

بحسب قانون العقوبات الصادر برقم 58 لسنة 1937 والمٌعدل بالقانون رقم 189 لسنة 2020، يُعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مٌخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروات الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة. 

 أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكاً له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة، أما من شرع في النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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