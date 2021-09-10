الجمعة 10 سبتمبر 2021
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

انتهاء رصف طريق بالقوصية ضمن مشروعات «حياة كريمة» في أسيوط

رصف طرق
رصف طرق

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط إنه تم الانتهاء من أعمال إعادة رصف طريق التناغة فزارة بمركز القوصية  ضمن مشروعات المرحلة الثانية لمبادرة الرئاسية حياة كريمة مشددًا على ضرورة المتابعة الدورية للمشروعات الجاري تنفيذها بمراكز وقرى ونجوع المحافظة والتي تعمل الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية على تنفيذها.

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رصف طرق

وذلك لتحقيق التنمية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين في القطاعات الخدمية المختلفة لتحقيق التنمية المستدامة وفقاً لرؤية مصر 2030.

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رصف طرق

وأكد محافظ أسيوط إن مشروعات الرصف وصيانة الطرق التي يجري تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة بقرى ومراكز المحافظة تسير على قدم وساق لفتح شرايين جديدة للتنمية وجذب الاستثمارات وتنفيذ شبكات طرق بالقرى لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والتيسير عليهم أثناء تنقلهم بمعدلات أمان وسلامة عالية بما يدعم خطط التنمية لافتًا إلى أن ذلك يأتي في إطار خطة الدولة الاستراتيجية لرفع كفاءة المرافق الأساسية لتوفير حياة كريمة وآمنة لسكان هذه المدن وتغيير واقعهم إلى الأفضل والارتقاء بمستوى كافة الخدمات المقدمة لهم منوها إلى حرصه الشديد على متابعة كافة المشروعات التي تتم علي أرض الواقع بنطاق المحافظة ميدانيًا للوقوف على نسب التنفيذ والتأكد من مراعاة كافة المواصفات الفنية المقررة ومعايير الجودة المحددة.

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رصف طرق

من جانبها قالت هويدا شافعي رئيس مركز ومدينة القوصية انه تم الانتهاء من أعمال اعادة الرصف بطريق التناغة /فزارة بخطة حياة كريمة المرحلة الثانية لتكامل الخطط لتكوين شبكات طرق بالقرى ترفع وتحسن من الخدمات المقدمة للمواطن لافتة إلى المتابعة المستمرة لتلك الأعمال بإشراف نواب رئيس المركز وذلك للتأكد من سير العمل بهما وتنفيذها وفقاً للجداول الزمنية الموضوعة فضلاً عن تكليف قسم الاشغالات بمتابعة ازالة أي معوقات يمكن أن تواجه أعمال إعادة الرصف للشوارع.

اسيوط محافظة إشغالات مشروعات استراتيجية محافظ أسيوط الاستثمار التنمية المستدامة اللواء عصام سعد جذب الاستثمارات

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وائل لطفي

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