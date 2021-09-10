الجمعة 10 سبتمبر 2021
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وائل لطفى

تقارير ومتابعات

«مش إسكندرية بس».. خريطة سقوط الأمطار على محافظات مصر الأيام المقبلة

أمطار اسكندرية
أمطار اسكندرية

قال محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات والتحاليل بهيئة الأرصاد الجوية المصرية، إن طقس أمس الأربعاء شهد ارتفاعا طفيفا في درجات الحراراة عن الأيام الماضية، وهو مؤقت وستعود حالة الطقس لمعدلاتها الطبيعية في ذلك الوقت من السنة غدا.

وأكد شاهين، في تصريحات لـ"الدستور"، على "وجود تحسن ملموس في الأحوال الجوية خلال الأيام المقبلة، ودرجات الحرارة ستكون حول المعدل الطبيعي".

-خريطة الأمطار

وكشف شاهين عن المدن والمحافظات التي ستشهد سقوط أمطار في الأيام القادمة، وهي السلوم ومطروح والعلمين والإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ، وتكون فرص سقوط أمطار خفيفة من 30 لـ40%.

وشهدت الأيام الماضية ارتفاعا في درجات الحرارة والرطوبة، حيث وصلت نسبة الرطوبة في محافظة القاهرة والقليوبية 77%، بينما في محافظة الجيزة 71%.

-طقس اليوم

ولفت الدكتور محمود شاهين، إلى أنه سيكون هناك سقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الغربية (السلوم - مطروح) على فترات متقطعة ( 30% تقريبا).

ونوه شاهين إلى أن اليوم تصل درجة الحرارة إلى 36 درجة مئوية، على أن تعود غدا الجمعة للانخفاض مرة أخرى بدرجتين، لتصل إلى 34 درجة مئوية.

-موعد انتهاء فصل الصيف

وعن موعد انتهاء فصل الصيف، أكد مدير مركز التنبؤات والتحاليل بهيئة الأرصاد الجوية، أن "الصيف سينتهي في 21 سبتمبر الجاري، ويبدأ فصل الخريف يوم 22 من الشهر نفسه، وفقا بالنسبة للتغير الفلكي من الصيف للخريف.

-شتاء 2021

وحول إذا ما كانت ستشهد مصر شتاء عاصفا هذا العام، مثل شتاء 2020، أجاب خبير الأرصاد الجوية بالنفي، مشيرا إلى أنه حتى الآن لا توجد أي مؤشرات تدل على ذلك.

كانت محافظة الإسكندرية قد تعرضت لسقوط أمطار منذ قليل، الأمر الذي أثار تساؤلات عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن فرص سقوطها في مناطق أخر.

الحرارة اليوم درجات الإسكندرية مؤشرات

رئيس التحرير

وائل لطفي

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