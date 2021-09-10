الجمعة 10 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

بعد خسارة الإخوان.. المغرب يعلن ترتيب الأحزاب الجديد

انتخابات المغرب
انتخابات المغرب

أعلنت السلطات المغربية المشرفة على تنظيم الانتخابات في المغرب، عن النتائج النهائية للانتخابات التشريعية والجهوية والمحلية، ولم يرد أي تغيير في ترتيب الأحزاب السياسية التي تنافست على 3 انتخابات في يوم انتخابي واحد، حيث جاء حزب التجمع الوطني للأحرار في المرتبة الأولى برلمانيا وفاز بمائة ومقعدين اثنين، وفقا للعربية.

أما حزب العدالة والتنمية، والذي تعرض لهزيمة قاسية، بحلوله ثامنا في ترتيب الأحزاب السياسية المغربية فقد حصل على 13 مقعدا.

ولقيت نتائج الانتخابات في المغرب ردود فعل إيجابية في الشارع، بعد فوز حزب التجمع الوطني للأحرار، وهزيمة حزب العدالة والتنمية الإخواني بشكل غير مسبوق.

وكان التجمع الوطني للأحرار أعلن فوزه بالانتخابات التشريعية المغربية، وقال زعيم التجمع الوطني للأحرار عزيز أخنوش، إن الحزب حصل "على أعلى عدد من المقاعد في الانتخابات المغربية"، مشيرا إلى أن "المشاركة كانت نوعية في الانتخابات المغربية بالرغم من كورونا". ووعد بالعمل "على برنامج عمل يرقى لطموح الشعب".

وقال: "مستعدون للعمل مع كل الأحزاب التي تتفق معنا بالرؤية، ونتعهد العمل بجد لخدمة الشعب الذي منحنا الثقة". وتابع: "أمامنا فرصة لاستعادة الكرامة ودعم الاقتصاد والاستثمار".

هذا وقدم أعضاء الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية ورئيسه الأمين العام للحزب سعد الدين العثماني، استقالة جماعية وذلك في أول تداعيات الهزيمة الانتخابية التاريخية التي مني بها الحزب في الانتخابات التي جرت أمس الأربعاء في المغرب.

كما كشفت وسائل إعلام مغربية عن خسارة أمين عام حزب العدالة والتنمية "الإخواني" سعد الدين العثماني مقعده النيابي.

وشمل الاقتراع للمرة الأولى في تاريخ المملكة في اليوم نفسه الانتخابات البرلمانية (395 مقعدا) والمحلية والجهوية (أكثر من 31 ألفاً)، ما ساهم في رفع نسبة المشاركة.

ويرتقب أن يعيّن الملك محمد السادس خلال الأيام المقبلة رئيس وزراء من حزب يكلّف بتشكيل فريق حكومي جديد لخمسة أعوام، خلفاً لسعد الدين العثماني.

السلطات المغربية المغرب الانتخابات في المغرب الأحزاب السياسية التجمع الوطنى

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وائل لطفي

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