حوافز مالية للأسر وتراجع التضخم.. حصاد نشاط وزارة التخطيط فى 24 ساعة

شهدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والجهات التابعة لها، الخميس، نشاطًا مكثفًا تستعرضه «الدستور» في السطور التالية:

استقبلت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية؛ الدكتورة خالدة بوزار، الأمين العام المساعد للأمم المتحدة ومديرة المكتب الإقليمي للدول العربية ببرنامج الأمم المتحدة الانمائي UNDP، وذلك لبحث سبل التعاون المشترك. عُقد الاجتماع بحضور الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، والدكتورة راندة أبوالحسن، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر.

https://www.dostor.org/3565940



استعرضت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، مُستهدفات قطاع النقل بخطة العام المالي الحالي 21/2022، وهو العام الرابع والأخير من الخطة متوسطة المدى للتنمية المستدامة (18/2019 ــ 21/2022).

https://www.dostor.org/3565407



كشفت الدكتورة أميرة تواضروس، مدير المركز الديموجرافي بالقاهرة، التابع لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، استعدادات إطلاق الاستراتيجية القومية لتنمية الأسرة المصرية 2021-2023، لافتة إلى أن الاستراتيجية من المقرر إطلاقها نهاية شهر أكتوبر المقبل أو مطلع نوفمبر على أقصى تقدير، وتستهدف المرحلة الأولى تغطية 1500 قرية من قرى ومراكز مبادرة حياة كريمة على مستوى 20 محافظة يقع 70% منها بصعيد مصر، نظرًا لأنها الأكثر فقرًا والأعلى إنجابًا.

https://www.dostor.org/3565383

أعلن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، انخفاض معدل التضخم الشهري بنسبة - 0.1%، حيث سجل القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية 114.3 نقطة لشهر اغسطس 2021، مسجلاً بذلك انخفاضاً قدره -0.1% عن شهر يوليو 2021.



https://www.dostor.org/3565326



كشفت الدكتورة أميرة تواضروس، مدير المركز الديموجرافى التابع لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، التفاصيل الكاملة لبرنامج الحوافز المالية المقرر إطلاقه قريبًا للأسر الملتزمة بضوابط تنظيم وتنمية الأسرة، بتمويل وطنى 100%.



https://www.dostor.org/3565403