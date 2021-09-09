الخميس 09 سبتمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

تقارير دولية: استقرار البورصة المصرية خلال يوليو وأغسطس

البورصة
البورصة

كشفت تقارير دولية عن استمرار الاتجاه الصعودي للأسهم خلال الأسبوع الماضي في اتجاهه التصاعدي، ليحقق مؤشر الأسهم القيادية EGX30 ارتفاعاً بنسبة 1.69%، في حين احتفظت أسهم التجزئة والمستثمرين الافراد بسيطرتها على السوق، مما دفع مؤشر EGX70 متساوي الأوزان لتحقيق ارتفاعا بنسبة 2.95% في آخر 5 أيام.

وشهد السوق انتعاشًا ملحوظا خلال شهري يوليو وأغسطس، ليعكس اتجاه الأداء للسوق منذ بداية العام الى أداء إيجابي حيث حقق مؤشر EGX30 عائداً بنسبة 3.35% منذ بداية العام وحتى الآن. ومع ذلك، من المتوقع أن يواجه السوق بعض الرياح المعاكسة في سبتمبر نتيجة للاعلان عن الارشادات التنفيذية والاجراءات المتعلقة بضريبة الأرباح الرأسمالية والتي من المتوقع أن يبدأ العمل بها في بداية الأسبوع المقبل.

استمر الاتجاه الصعودي للأسهم خلال الأسبوع الماضي في اتجاهه التصاعدي، ليحقق مؤشر الأسهم القيادية EGX30 ارتفاعاً بنسبة 1.69%، في حين احتفظت أسهم التجزئة والمستثمرين الافراد بسيطرتها على السوق، مما دفع مؤشر EGX70 متساوي الأوزان لتحقيق ارتفاعا بنسبة 2.95% في آخر 5 أيام.

شهد السوق انتعاشًا ملحوظا خلال شهري يوليو وأغسطس، ليعكس اتجاه الأداء للسوق منذ بداية العام الى أداء إيجابي حيث حقق مؤشر EGX30 عائداً بنسبة 3.35% منذ بداية العام وحتى الآن. ومع ذلك، من المتوقع أن يواجه السوق بعض الرياح المعاكسة في سبتمبر نتيجة للاعلان عن الارشادات التنفيذية والاجراءات المتعلقة بضريبة الأرباح الرأسمالية والتي من المتوقع أن يبدأ العمل بها في بداية الأسبوع المقبل.

استمر الاتجاه الصعودي للأسهم خلال الأسبوع الماضي في اتجاهه التصاعدي، ليحقق مؤشر الأسهم القيادية EGX30 ارتفاعاً بنسبة 1.69%، في حين احتفظت أسهم التجزئة والمستثمرين الافراد بسيطرتها على السوق، مما دفع مؤشر EGX70 متساوي الأوزان لتحقيق ارتفاعا بنسبة 2.95% في آخر 5 أيام.

شهد السوق انتعاشًا ملحوظا خلال شهري يوليو وأغسطس، ليعكس اتجاه الأداء للسوق منذ بداية العام الى أداء إيجابي حيث حقق مؤشر EGX30 عائداً بنسبة 3.35% منذ بداية العام وحتى الآن. ومع ذلك، من المتوقع أن يواجه السوق بعض الرياح المعاكسة في سبتمبر نتيجة للاعلان عن الارشادات التنفيذية والاجراءات المتعلقة بضريبة الأرباح الرأسمالية والتي من المتوقع أن يبدأ العمل بها في بداية الأسبوع المقبل

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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