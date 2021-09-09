الخميس 09 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

«أمن الجيزة» يكثف تحرياته لكشف ملابسات العثور على جثة سيدة بكرداسة

أمن
أمن

تكثف الأجهزة الأمنية بقيادة اللواء رجب عبدالعال مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، تحرياتها حول العثور على جثة سيدة ملفوفة بملاءة وملقاة بجانب الطريق في كرداسة.

تلقى اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطارا من العميد عمرو البرعي رئيس مباحث قطاع أكتوبر يفيد العثور على جثة سيدة ملقاة بجانب الطريق. 

وعلى الفور انتقل اللواء علاء فتحي مدير المباحث الجنائية بالجيزة، ووجه بتشكيل فريق بحث جنائي بقيادة العقيد علي عبد الكريم مفتش مباحث قطاع أكتوبر، والمقدم معتصم رزق رئيس مباحث كرداسة، وتبين من خلال المعاينة الأولية أن السيدة ترتدي ملابسها الداخلية وملفوفة بملاءة سوداء.

وكشفت المعاينة الأولية أنه السيدة بها جرح قطعي في الرأس، تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات، وجار فحص كاميرات المراقبة وبلاغات التغيب، لكشف ملابسات الحادث. 

تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.

الأجهزة الأمنية جثة سيدة كرداسة مباحث قطاع أكتوبر مباحث الجيزة

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وائل لطفي

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