الخميس 09 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

العراق يسجل 5 آلاف و73 إصابة جديدة بكورونا و51 وفاة

كورونا في العراق
كورونا في العراق

أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية، اليوم الخميس، عن تسجيل 5 آلاف و73 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى مليون و939 ألفًا و408 إصابات.

وذكرت الوزارة، في بيان أوردته قناة "الإخبارية العراقية"، أنها سجلت 7 آلاف و644 حالة شفاء من المرض ليرتفع إجمالي حالات الشفاء إلى مليون و801 ألف و394 حالة.

وأضاف البيان أن حالات الوفاة الجديدة بكورونا بلغت 51 حالة في عموم محافظات البلاد ليرتفع إجمالي حالات الوفاة إلى 21 ألفًا و333 حالة وفاة، لافتًا إلى أن الأشخاص الذين تلقوا اللقاح خلال 24 ساعة بلغ عددهم 101388.

وزارة الصحة والبيئة العراقية العراق الصحة كوفيد اللقاح

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