الرئيس الصينى: سنتبرع بـ100 مليون جرعة لقاح ضد كورونا هذا العام

أعلن الرئيس الصيني شي جين بينج، اليوم الخميس: سنتبرع بـ 100 مليون جرعة لقاح ضد كورونا هذا العام، حسبما أفادت قناة العربية.

كان المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس مجددا، قد دعا الدول الغنية التى تمتلك مخزونا أكبر من لقاح فيروس كورونا "كوفيد ـ 19" بتأجيل إعطاء الأشخاص الذين تلقوا اللقاح جرعات معززة، حتى يتسنى إرسال اللقاحات إلى البلدان الفقيرة.

ودعا تيدروس ـ في تصريح أوردته قناة (الحرة) الأمريكية اليوم الخميس ـ إلى ضرورة تمديد قرار تجميد إعطاء الجرعات المعززة والمعروفة بالجرعة الثالثة حتى نهاية العام الجاري حتى يتم السماح لكل دولة بتلقيح 40% من سكانها على الأقل.

وكان رئيس منظمة الصحة العالمية، قد اعترض على مشاريع الجرعات الثالثة فى الدول المتقدمة، مشيرا إلى أنه لن يصمت إزاء احتكار الدول الغنية وشركات الأدوية الكبرى لقاحات فيروس كورونا.

وقال جبريسيوس ـ فى تصريحات أدلى بها في وقت سابق ـ إنه كان قد تلقى وعود من وزراء للصحة فى قمة مجموعة العشرين بتوفير لقاحات للدول الفقيرة، حيث كان من المفترض أن تتبرع تلك الدول بمليار وحدة من اللقاحات لم يقدم منهم سوى 15%.

وطالب جبريسيوس الدول الغنية بفرض منع مؤقت على الجرعات الداعمة حتى يتلقى 40% من الدول الفقيرة اللقاح بحلول نهاية هذا العام، على الرغم من تلك المطالب إلا أن أغلب الدول الغنية تخطط حاليا لمنح جرعات ثالثة داعمة من اللقاحات لمواطنيها وسط أصوات تقترح أن هذه الجرعات قد لا تكون مفيدة لكل الفئات.