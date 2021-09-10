الجمعة 10 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

محافظات

محافظ الشرقية يتفقد سيارات منظومة النظافة الجديدة بـ«لودر»

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

قاد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، إحدى سيارات النظافة ضمن المنظومة الجديدة التي تم إدخالها للمحافظة، ليتم افتتاحها اليوم ضمن عدة مشروعات يتم افتتاحها فى عيد الشرقية القومي.

وأثناء تفقد المحافظ للسيارات الجديدة، حرص المحافظ على الصعود لإحدى سيارات نقل القمامة الضخمة وقيادتها لتجربتها، ليلحق به نائبه الدكتور أحمد عبد المعطي، ويتجولا بالسيارة بمحيط الحملة الميكانيكية.

وأكد محافظ الشرقية لـ"الدستور"، أنه قد تم دعم منظومة النظافة بمركز الإبراهيمية بـ30 مليون جنيه، لافتا إلى أنه جاري تهيئة الأراضي المقرر تخصيصها كمدافن صحية، ليتم نقل القمامة إليها، ومنع تكدسها بالمناطق العامة والسكنية، لتوفير مناخ صحى للمواطنين.

وعقب ترجله من السيارة، حرص محافظ الشرقية على التقاط الصور التذكارية مع السائقين، ومداعبتهم مؤكدا أن منظومة النظافة هى حيز اهتمام كبير من مسؤلى المحافظة.

يذكر أن اليوم التاسع من سبتمبر، هو العيد القومي لمحافظة الشرقية، ويتم افتتاح عدة مشروعات، ليتم اختتام الفعاليات مساء اليوم فى احتفالية كبرى. 

و في إطار احتفالات المحافظة بالعيد القومي، كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف حملات النظافة ودهان البلدورات وتركيب أنوار الليد على أعمده الإناره وقص وتهذيب الأشجار والتطهير والتعقيم بشكل يومي بمداخل والشوارع الرئيسية بمختلف مراكز ومدن المحافظة، مع مراعاة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية، لتوفير بيئة صحية وآمنة حفاظاً على سلامة وصحة المواطنين وللإرتقاء بالشكل الحضارى والجمالى للمدن.

وتحتفل الشرقية فى التاسع من سبتمبر من كل عام، بعيدها القومي، فى ذكرى وقوف الزعيم أحمد عرابى، ورة العرابية، أمام الخديوي كأحد مظاهر رفض الظلم و استعباد الشعب المصري وابناءه.

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