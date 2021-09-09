الخميس 09 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

«نظافة القاهرة» تناقش استعدادات دخول شمال وجنوب القاهرة بالمنظومة الجديدة

اجتماع رئيس هيئة
اجتماع رئيس هيئة نظافة القاهرة

اجتمع اللواء إيهاب الشرشابي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة، مع رؤساء المركزيات للنظافه والتجميل والمالية والإدارية، بحضور مدير عام الهيئة ومديري المناطق الأربعة المركزية للتجميل والنظافة.

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اجتماع رئيس هيئة نظافة القاهرة

وناقش رئيس الهيئة خطة الاستعداد لدخول مناطق القاهرة الشمالية والجنوبية في المنظومة الجديدة في الفتره المقبلة.

وأصدر رئيس الهيئه قرارا باعتبار مدير المنطقه للنظافة هو المسؤول الأول أمام الهيئة، ورئيس مجلس الإدار في جميع مهام الهيئة من نظافة وتجميل وإنارة في كل ما يخص المنطقه في جميع المهام  المكلفين بها.

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اجتماع رئيس هيئة نظافة القاهرة

وطلب الشرشابي من المهندسة منى صبري رئيس المركزية للتجميل بتواجد حملة سيارات، ومعدات للمنطقة الشرقية والغربية تخص التجميل في تلك المناطق بالتعاون مع المهندسة رحاب أباظة مدير عام الجراچات.

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اجتماع رئيس هيئة نظافة القاهرة
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