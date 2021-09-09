دانيال كريج: عانيت للتعامل مع الشهرة الجديدة بعد شخصية «جيمس بوند»

اعترف الممثل البريطاني دانيال كريج أنه شعر أنه " تحت الحصار بدنيا وفكريا" أثناء محاولته التعامل مع الشهرة الناجمة عن قيامه بدور العميل الشهير جيمس بوند.

وكان كريج 53 عاما، قد أصبح مشهورا في أنحاء العالم عقب أن جسد شخصية العميل جيمس بوند خلفا للممثل بيرس بروسنان، ليظهر لأول مرة في فيلم " كازينو رويال " عام .2005

وذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية أن كريج قال في فيلم وثائقي يحمل عنوان " بيينج جيمس بوند" ( أن تكون جيمس بوند) إنه لم يكن مستعدا لهذه الدرجة من التدقيق عندما قبل القيام بالدور.

وقال " حياتي الشخصية تأثرت لكوني أصبحت مشهورا فجأة. اعتدت أن أغلق الغرفة على نفسي وأغلق الستائر. لقد كنت تحت حصار بدني وفكري".

وأضاف" لم أحب هذا المستوى الجديد من الشهرة لقد ساعدني الممثل هيو جاكمان في التعامل مع هذا الأمر وأنا أقدر له ذلك".

وقد انتهى كريج من تصوير أخر أفلامه ضمن سلسلة أفلام جيمس بوند، ويحمل عنوان " نو تايم تو داي".

وقال في وداعه لفريق العمل " أنا فخور بكل فيلم شاركت فيه من سلسلة أفلام جيمس بوند، ترك هذا الدور ليس بالأمر السهل"، مضيفا "لقد كنت محظوظا للغاية لتحقيق ذلك.

علي صعيد اخر.. قال الممثل البريطاني دانيال كريج، والذى اشتهر بتجسيده لشخصية جيمس بوند فى أعماله منذ ٢٠٠٦، إن وقته فى تجسيد تلك الشخصية انتهى والشخصية تحتاج شخص آخر.

وتابع أن فيلمه السابق ( سبيكتر ٢٠١٥ ) كان آخر شغف له مع شخصية جيمس بوند، موضحًا أن فكرة قيامه بشخصية الجاسوس البريطانى المعروف باسم جيمس بوند لم تعد تناسبه بعد ذلك الجزء على الرغم من أنه يجسد حاليا جزء جديد من السلسلة.

ويذكر أن دانيال كريج، بدأ فى العام الماضى مع المخرج الأمريكى "كاري جوجي" فى تصوير فيلم "لا وقت للموت"، وقال إنه سعيد حقًا عن دوره فى الفيلم.

وتحدث كريج لموقع "إكسبريس" عن فيلمه الجديد لهذا العام (أخرجوا السكاكين)، وقال "لقد كان عملًا شاقًا للغاية كما هو الحال دائمًا".

وختم دانيال كريج حديثه بأنه كان هناك تعاون هائل بين طاقم التمثيل، وأنه قابل أصدقاء يعرفهم منذ أكثر من ثلاثين عامًا.