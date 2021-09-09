ألمانيا تسجل أكثر من 15 ألف إصابة بكورونا فى يوم واحد

أعلن معهد "روبرت كوخ" الألماني، صباح اليوم الخميس، عن عودة زيادة معدل الإصابة الأسبوعي بفيروس كورونا المستجد بشكل طفيف، بعد أن كان قد سجل تراجعًا طفيفًا مؤخرًا.

وأوضح المعهد اليوم أن هذا المعدل، وهو عدد حالات الإصابة بالعدوى لكل 100 ألف شخص على مدار سبعة أيام، بلغ صباح اليوم 83.7، فيما كان يبلغ أمس الأربعاء 82.7، وكان يبلغ قبل أسبوع 76.9.

يذكر أن هذا المعدل وصل إلى أدنى مستوياته من بدء تفشي الوباء في ربيع العام الماضي، وبلغ في مطلع يوليو الماضي 4.9.

وأضاف المعهد اليوم أن مكاتب الصحة في ألمانيا سجلت إجمالي 15 ألفًا و431 حالة إصابة جديدة بالفيروس خلال 24 ساعة، فضلًا عن 50 حالة وفاة.

يذكر أنه كان تم تسجيل 13 ألفًا و715 حالة إصابة بالفيروس قبل أسبوع واحد، فضلًا عن 33 حالة وفاة.

يشار إلى أن معدل الإصابة الأسبوعي كان هو المعيار حتى الآن لفرض قيود مكافحة كورونا، وذلك في إطار ما يعرف مثلًا بقانون مكابح الطوارئ الذي تم رفعه نهاية شهر يونيو الماضي.

ومن المقرر مستقبلًا أن تتم مراعاة عوامل أخرى بصورة أقوى لفرض قيود كورونا مثل عدد الحالات التي تدخل المستشفيات.

وبحسب بيانات المعهد، بلغ عدد حالات الإصابة بالفيروس منذ بدء تفشيه في ألمانيا في ربيع العام الماضي أربعة ملايين و46 ألفًا و112 حالة إصابة.

ولكن المعهد أشار إلى أن إجمالي العدد الفعلي لحالات الإصابة قد يكون أعلى من ذلك كثيرًا؛ نظرًا لأن كثيرًا من حالات الإصابة لم يتم اكتشافها وتسجيلها.

وأضاف المعهد اليوم الخميس أن إجمالي عدد الأشخاص الذين توفوا إثر الإصابة بالفيروس أو تبعاته بلغ 92 ألفًا و498 شخصًا.