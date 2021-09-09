أميرة سليم ضيفة «أوركسترا الأوبرا» في انطلاق موسمه الفني

يستضيف أوركسترا أوبرا القاهرة السوبرانو العالمية أميرة سليم، في حفل انطلاق موسمه الفني الجديد، والذي يقام بقيادة المايسترو ناير ناجي ومصاحبة كورال أوبرا القاهرة تدريب قائد الإيطالي كارمينى كوللانجيلي، وذلك في الثامنة مساء الأحد المقبل 11 سبتمبر، على المسرح الكبير.

يتضمن البرنامج من الأعمال الكلاسيكية لكبار المؤلفين العالميين منها الجمال النائم لتشايكوفسكي، افتتاحية نورما لبيلينى، ماكبث - لاتراڤيتا - التروڤاتورى لڤيردى، السيدة الفراشة لبوتشيني، باجلياكى لليونوكاڤالو، وتؤدى أميرة سليم كونشيرتو للسوبرانو للموسيقار الروسى راينولد جلييروالذى يعد من أصعب الأعمال التى كتبت لتعتمد على امكانيات وقدرات الصوت البشرى في التعبير اللحنى ومواكبة الآلات الموسيقية بدون كلمات مغناه ويعد من أصعب المؤلفات في هذا القالب.

يذكر أن أوركسترا أوبرا القاهرة تأسس عام 1994 لمصاحبة مختلف فرق الأوبرا الأخرى في عروضها ويضم ريبرتواره الكثير من الأعمال العالمية منها باليهات كسارة البندق، روميو وجولييت، سندريلا، ومن الأوبرات لاترافياتا، لابوهيم، تاييس، صيادو اللؤلؤ، عايدة وغيرها، أتاح الفرصة للموسيقيين المصريين الموهوبين، كما امتد مجال أنشطته الفنية من خلال تقديم سلسلة من الحفلات السيمفونية، وقام بجولات فنية في مختلف بلدان العالم.

ومن جانب آخر؛ تبدأ فرقة الإنشاد الدينى موسمها الجديد بحفل يقام بقيادة المايسترو عمر فرحات، فى الثامنة مساء اليوم الخميس، على مسرح الجمهورية.

يتضمن البرنامج مختارات من الأعمال الروحانية التراثية والمعاصرة منها موكب النور لمحمد عبد الوهاب، من نور رحاب الحسين لرضا حمدى، يا غفار للشيخ محمد عبد الله، الله نور على نور لمحمد ثروت، ألفين صلاة لعبدالعظيم عبد الحق، كن مع الله لمحمد رشاد، ذكر الهادى لأحمد عبد الهادى، التعطيرة للشيخ سيد موسى ، أقول امتى لبليغ حمدى، يا رسول الله أجرنا من التراث صوفى، لأجل النبى لمحمد الكحلاوى، إلهى ما أعظمك لرياض السنباطى، سلام الله يا طه لجمال سلامة، وأسماء الله الحسنى لسيد مكاوى، أداء حاتم زايد، وائل سراج، محمد عبد الحميد، أحمد العمرى، محمد الجزار، وأمنية سمير.