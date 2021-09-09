أبرزها الخيار والطماطم.. علاجات منزلية تغنيك عن الذهاب إلى الطبيب

يخشى الكثيرين من الذهاب للأطباء عند الشعور أو الإصابة بمرض ما، لعدة أسباب منها مبالغة الأطباء في التشخيص، بالإضافة إلى خوف الشخص من الإصابة بفيروس كورونا خاصة مع انتشار المتحور الجديد "دلتا".

وقدم موقع CureJoy الخاص بالطب البديل، عدد من العلاجات المنزلية التي تساهم في التصدي لعدد من الأمراض، حيث يمكنك الاستعانة بها في المنزل للحصول على الصحة دون الذهاب للأطباء ومنها:

عصير الرمان

أكد الأطباء أن تناول عصير الرمان يوميًا مفيد للقلب، بالإضافة إلى أنه مناسب للأشخاص الذين يعانون من انخفاض ضغط الدم.

ويعتبر الرمان أحد العلاجات الطبيعية للحموضة، فمضغ القليل منه يساعد الجسم على امتصاص الطعام، ويمنع أيضًا الارتجاع وتشكيل القرحات.

القرنفل

شرب الشاي بالقرنفل يساهم بشكل كبير في تحسين حالة الأمعاء، بالإضافة إلى عدم الإحساس بالحموضة، كما انه يساهم في تقوية الأسنان.

الثوم

يمكن أن تساعد قشور الثوم التي يتم ابتلاعها مع الماء الذي يتم تناوله على معدة فارغة يوميًا في الصباح في حل العديد من مشاكل المعدة.

عصير البطيخ

يمكن علاج الصداع الناتج عن حرارة الصيف عن طريق تناول عصير البطيخ، فكوب واحد فقط في اليوم يساعد في تحسين حركة الامعاء ومنع الأمساك، بالإضافة إلى التخلص من الصداع.

التفاح

يساعد تناول تفاحة على معدة فارغة في الصباح في تخفف آلام الصداع النصفي، يجب أن يتم ذلك لبضعة أيام، إذا كنت مريضًا بالصداع النصفي على مدار السنوات العشر الماضية.

العسل والزنجبيل

امزج ملعقتين صغيرتين من العسل مع كمية متساوية من عصير الزنجبيل، يساعد هذا المستحضر على طرد المخاط ، ويوفر الراحة لنزلات البرد والسعال والتهاب الحلق.

الخيار

يوضع الخيار المبشور على الوجه والعينين والرقبة لمدة خمسة عشر دقيقة، فهو مفيد للتخلص من حب الشباب والرؤوس السوداء.

الحليب بالتمر مع السمن

علاج بسيط لفقر الدم أو نقص الحديد من خلال وضع 3-4 ثمرات من التمر مع الحليب ويضاف إليه القليل من السمن، يساعد تناول هذا الخليط على منع فقر الدم.

معجون الطماطم

يعتبر علاج منزلي للتخلص من الهالات السوداء، خذ حبة أو اثنتين من الطماطم الطازجة وملعقة كبيرة من عصير الليمون ورشة من دقيق الحمص ومسحوق الكركم.

يمزج الخليط بشكل جيد حتى تصبح عجينة سميكة، يتم وضعيها برفق حول عينيك لمدة تتراوح من 10 إلى 20 دقيقة.

الكركم والملح

يعتبر أفضل علاج طبيعي لالتهاب الحلق هو الغرغرة بالكركم والملح، عليك مزج نصف كوب من الماء الدافئ وملعقة صغيرة ملح، ملعقة صغيرة مسحوق كركم، وبعد ذلك الغرغرة بها.