اليوم.. حفل فرقة الموسيقى العربية للتراث بـ«أوبرا الإسكندرية»

تواصل فرقة الموسيقى العربية للتراث بقيادة المايسترو فاروق البابلي، في الثامنة من مساء اليوم الخميس، حفلاتها الفنية، حيث يستقبل مسرح سيد درويش ــ دار أوبرا الإسكندرية، الحفل الموسيقي الغنائي والذي تقدمه الفرقة بمشاركة كل من نجوم الفرقة: حنان عصام ــ نهي حافظ ــ رضوى سعيد ــ محيي صلاح ــ ياسر سليمان وأحمد صبري.

ويتضمن برنامج حفل فرقة الموسيقى العربية للتراث بمجموعة مختارة وباقة من أندر وأجمل أعمال صناع الطرب العربي، بالإضافة إلى مجموعة من الموشحات العربية من بينها: "يا شادي الألحان، منيتي عز اصطباري، يا عذيب المرشف، صحت وجدا، يا بهجة الروح، يا تري بعد البعاد، نبه الندمان، يا غريب الدار، عجبا لعزال، داعي الهوي، لأني أحبك، قف يا هوي، يا من نشا وغيرها".

بالإضافة إلى أغنيات من زمن الفن الجميل لكبار مطربي النغم من بينها: "كل دقة في قلبي٬ خايف أقول اللي في قلبي٬ يا مسهرني٬ دارت الأيام٬ كلمني طمني يا حبيبي٬ ليالي الأنس في فيينا٬ عرباوي٬ أما براوة٬ الهوي هوايا، تملي في قلبي يا حبيبي، مش كفاية يا حبيبي، تلات سلامات، سحب رمشه وغيرها".

يذكر أن فرقة الموسيقى العربية للتراث تأسست بهدف إحياء تراث الموسيقى العربية، وتقديم الأشكال التراثية والقوالب الغنائية والموسيقية المختلفة لجمهور ومتذوقي الموسيقى العربية مثل: الموشح، القصيدة، الدور، الطقطوقة، المونولوج والألحان المسرحية من خلال مجموعة من أمهر الموسيقيين والأصوات المتميزة من حفظة التراث ذوي الأداء الراقي على المستوى الجماعي والفردي؛ فالتراث الفني للموسيقى العربية الذي انتجه عدد من كبار الموسيقيين عبر أجيال متتابعة إنما هو ملك للشعب لا ينبغي له أن يتوارى أو يندثر فهو جزء من تاريخ الشعب وثقافته.

يشار إلى أن مسرح سيد درويش بني عام 1918 وافتتح العام 1921. في محافظة الإسكندرية في مصر، وكان يطلق عليها (تياترو محمد علي)، وما زال الاسم القديم مدونا على الواجهة الرئيسية، وتسمى دار أوبرا الإسكندرية حاليا باسم فنان الشعب ابن الإسكندرية "سيد درويش" وذلك اعتبارا من عام 1962م. تقديرا له علي تحديثه في مجال الموسيقي في مصر.

تعتبر أوبرا الإسكندرية هي دار الأوبرا الثانية في مصر (من حيث تاريخ الإنشاء) بعد دار الأوبرا الخديوية القديمة (احترقت في حريق كبير العام 1971م. بعد أن ظلت منارة ثقافية لمدة 102 عام وأعيد بناؤها وافتتاحها عام 1988م.) في مكان أخر.

ــ فرقة الإنشاد تبدأ موسمها الجديد بمسرح الجمهورية

في سياق متصل، تبدأ فرقة الإنشاد الدينى موسمها الجديد، بحفل يقام بقيادة المايسترو عمر فرحات فى الثامنة مساء اليوم أيضا، وذلك علي خشبة مسرح الجمهورية بعابدين.

يتضمن البرنامج مختارات من الأعمال الروحانية التراثية والمعاصرة منها موكب النور لمحمد عبد الوهاب، من نور رحاب الحسين لرضا حمدى، يا غفار للشيخ محمد عبد الله، الله نور على نور لمحمد ثروت، ألفين صلاة لعبدالعظيم عبد الحق، كن مع الله لمحمد رشاد، ذكر الهادى لأحمد عبد الهادى، التعطيرة للشيخ سيد موسى، أقول امتى لبليغ حمدى، يا رسول الله أجرنا من التراث صوفى، لاجل النبى لمحمد الكحلاوى، إلهى ما أعظمك لرياض السنباطى، سلام الله يا طه لجمال سلامة، وأسماء الله الحسنى لسيد مكاوى.. اداء حاتم زايد، وائل سراج، محمد عبد الحميد، أحمد العمرى، محمد الجزار، أمنية سمير.

الجدير بالذكر أن فرقة الإنشاد الديني تأسست على يد الموسيقار الراحل عبدالحليم نويرة عام 1972 وبدأت أولى حفلاتها بقيادته عام 1973 بهدف الحفاظ على التراث الغنائي الديني، وتخصصت في تقديم الأعمال والألحان الدينية وتدريب وتبني الأصوات الشابة الواعده على الأناشيد والابتهالات الدينية حيث شاركت في إحياء جميع المناسبات الدينية على مدار العام على مسارح دار الأوبرا المختلفة بالقاهرة والإسكندرية ودمنهور.