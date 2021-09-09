قطع المياه لمدة 12 ساعة عن بعض المناطق بالجيزة.. الجمعة

أعلنت محافظة الجيزة عن قيام شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأعمال تحويل و تخفيض منسوب خط مياه الشرب الرئيسي قطر 1200 مم، القادم أعلى ترعه الزمر أمام شارع عدوي سليم بمنطقه العمرانية، وذلك في إطار تنفيذ مشروع محور ترعة الزمر.

وقالت المحافظة، إن الأمر سوف يتطلب قيام الشركة بغلق المياه عن الخط الرئيسي قطر 1200 مم لتنفيذ أعمال الربط؛ مما ينتج عنه قطع المياه لمدة ١٢ ساعة، وذلك اعتبارًا من الساعة السادسة مساء يوم الجمعة الموافق١٠ / ٩ /٢٠٢١ حتى الساعة السادسة صباح يوم السبت الموافق ١١/ ٩ / ٢٠٢١.

وأضافت محافظة أن المناطق المتأثرة بانقطاع المياه هي «الزهراء، المنيب، القصبي، أرض البحر ، جسر الكنيسة، الكنيسة، شارع ربيع الجيزى ومتفرعاته، العمرانية الغربية، الطالبية الهرم، الكوم الأخضر، شارع العروبة ومتفرعاته من الطالبية حتى المريوطية هرم، مشعل ، شارع زغلول ، شارع اللبيني ، نازلة السيسي، نزله البطران، كفر المنفي، كفر الجبل.

ووجه اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، بالالتزام بالمواعيد المحددة للأعمال لسرعة ضخ المياه للمناطق المتأثرة .

كما كلف المحافظ رؤساء الأحياء المختصة بالمتابعة الميدانية للأعمال وإزالة اي معوقات.

وتشير المحافظة إلى أن شركة مياه الشرب والصرف الصحي سوف تقوم بتوفير سيارات محملة بالمياه النقية الصالحة للشرب للتحرك في الأماكن المتأثرة، حيث يتم الاتصال بالخط الساخن 125 لتلبية احتياجاتهم فورًا.