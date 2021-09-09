الخميس 09 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

انتشال جثمان محامٍ من أسفل عقار شبرا الخيمة المنهار

عقار شبرا الخيمة
عقار شبرا الخيمة المنهار

التقطت عدسة "الدستور" عددًا من صور عقار شبرا الخيمة المنهار بمحافظة القليوبية، حيث عملت قوات الحماية المدنية على رفع الركام وإخراج الضحايا والمصابين ونقلهم للمستشفى.

وانهار المنزل بشكل مفاجئ في تمام الساعة الثامنة من مساء أمس الأربعاء، كما انتقلت سيارات الإسعاف والمطافئ والشرطة لمكان الحادث؛ للعمل منذ اللحظات الأولى لوقوعه، ونجحت في انتشال جثمان أحد الضحايا وهو رجل ستيني يعمل بالمحاماة.

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عقار شبرا الخيمة المنهار

وكانت منطقة الإطفاء بحى غرب شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية شهدت انهيار منزلا مكون من 4 طوابق وعلى الفور تم إبلاغ قوات الحماية المدنية والإنقاذ والشرطة لسرعة استخراج الأهالى من العقار المنهار.

وتلقى اللواء سامى علام، رئيس حى غرب شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، إخطارا من غرفة العمليات بالحى، بورود بلاغ بانهيار عقار بجوار مطافئ شبرا الخيمة، ووقوع مصابين داخل العقار المنهار.

وعلى الفور توجهت قوات الأمن والإنقاذ والحماية المدنية وسيارات الإسعاف لمكان العقار المنهار والعمل على  إخلاء المنطقة المحيطة، وفصل التيار الكهربائى والمياه والغاز عن العقار لبدء أعمال رفع الركام واستخراج المصابين من أسفله إلى المستشفى وإخلاء المنازل المجاور وعمل كردون أمني حولها.

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عقار شبرا الخيمة المنهار

وانتقل اللواء محسن شعبان، مدير أمن القليوبية، يرافقه اللواء سامي علام رئيس حي غرب شبرا الخيمة والدكتور سمير حماد نائب محافظ القليوبية واللواء هشام خشبة السكرتير العام بالقليوبية لموقع انهيار العقار السكني. 

وتمكنت قوات الإنقاذ من انتشال جثة شخص من أسفل أنقاض العقار ونقله بسيارة الإسعاف إلى المستشفى. 

وانتقل فريق من النيابة العامة، مساء الأربعاء، إلى مكان الحادث، بإشراف المستشار محمد حتة، المحامي العام لنيابات جنوب بنها؛ لبدء التحقيق في الواقعة، وإجراء المعاينة التصويرية لموقع الحادث.

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عقار شبرا الخيمة المنهار
شبرا الخيمة المنهار القليوبية الضحايا الإطفاء جثمان

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وائل لطفي

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