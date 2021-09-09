نائب محافظ الدقهلية يشارك بمؤتمر القوى الناعمة (صور)

تحت شعار " أمهات محاربات"

كلف الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، الدكتور هيثم الشيخ، نائب المحافظ، وعضو مجلس أمناء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بالمشاركة في مؤتمر القوى الناعمة وتأثيرها على حياة الأشخاص ذوي الإعاقة تحت شعار «أمهات محاربات» بتعاون جامعة المنصورة مع المجلس القومي للمرأة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالاهتمام بذوي الإعاقة وتحقيق مطالبهم واحتياجاتهم.

ويعد هذا المؤتمر هو الأول للمجلس القومي للمرأة بالتعاون مع مركز خدمات الأشخاص ذوي الإعاقة بجامعة المنصورة، برعاية الأستاذ الدكتور أشرف عبد الباسط رئيس جامعة المنصورة، والدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة، وينعقد المؤتمر خلال الفترة من 7 إلى 9 سبتمبر الجاري بقاعة المؤتمرات بجامعة المنصورة.

مؤتمر القوى الناعمة وتأثيرها على حياة الأشخاص ذوي الإعاقة

شارك في المؤتمر الأستاذ الدكتور محمود المليجي نائب رئيس الجامعة لخدمة المجتمع وتنمية البيئة، والأستاذ الدكتور محمد البيومي نائب رئيس الجامعة التعليم والطلاب، والأستاذ الدكتور إيمان أبو الفضل نائب رئيس مركز خدمات ذوي الإعاقة، والأستاذة الدكتورة أمينة شلبي مقرر المجلس القومي للمرأة فرع الدقهلية، والأستاذة إيمان الطرشوبي مقرر مناوب فرع المجلس بالدقهلية، والأستاذة الدكتورة سماح رمضان مدير مركز ذوي الإعاقة، والمهندسة شيماء الصديق مدير عام المرافق منسق حياة كريمة بالدقهلية، وأعضاء المجلس القومي للمرأة بالدقهلية، وجمع كبير من الفئة المستهدفة أبناء الدقهلية.

وأكد الدكتور هيثم الشيخ، نائب محافظ الدقهلية، أن المحافظة بكامل أجهزتها حريصة على تلبية مطالب واحتياجات ذوي الإعاقة في كل المجالات، والعمل الجاد نحو دمجهم بالمجتمع، مؤكدًا أن هناك دور عظيم للمرأة في الدقهلية في هذا المجال، مشيرًا إلى الأسر والأمهات اللاتي يقمن برعاية أي من هؤلاء الأبناء وتوفير سبل رعايتهم والعناية بهم، حيث يبذلن هؤلاء الأمهات كل غالي ونفيس في تربيتهم ودمجهم في المجتمع، مؤكدًا دعم ومساندة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لهذه الأسر ومساعدتهم في رسالتهم السامية.

مؤتمر القوى الناعمة وتأثيرها على حياة الأشخاص ذوي الإعاقة

جدير بالذكر، أن المؤتمر استهدف رصد القوى الناعمة التي لها تأثير مباشر على حياة الأشخاص ذوي الإعاقة، ورصد معاناة أمهات هؤلاء الأشخاص وبحث سبل تقديم الدعم لهن والتوعية بالحلول للمشكلات، وتناولت محاور المؤتمر الدور المجتمعي للجامعات ومنظمات المجتمع المدني فى حماية حقوق هؤلاء الأشخاص ودور التكنولوجيا في حل المشكلات التي تواجههم، وتحديات سوق العمل لذوي الإعاقة والتغلب عليها، وتوفير بيئة خارجية صديقة لهم.